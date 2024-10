Un pâtissier lausannois va fabriquer le plus gros carac jamais vu. Et en rose en plus, à l'occasion du mois d'octobre rose dédié au cancer du sein.

Le plus gros carac du monde sera lausannois (et de couleur rose)

Elle-même rétablie d'un cancer du sein, Mélanie Tanner est la fondatrice de l'opération Carac Rose. Photo: Jo Simoes

Fabien Goubet Journaliste Blick

Un carac rose, ce n'est déjà pas banal. Mais un carac rose géant, là, c'est parfaitement inédit. Ce qui pourrait être «le plus grand carac rose géant du monde» sera présenté et dégusté à Lausanne, samedi 19 octobre, dans le cadre d'Octobre rose, mois mondialement dévolu à la prévention du cancer du sein.

L'annonce a beau être sérieuse, le record ne sera pas officiellement homologué. «On aurait aimé le faire valider par le Livre Guinness des records, mais le coût de l'opération était hors budget», raconte Mélanie Tanner, fondatrice de l'association Le Carac Rose.

Pâtisserie ultra-locale, le carac ne figure pas dans le Guinness Book. Et les recherches effectuées par Mélanie Tanner font état de caracs d'une vingtaine de centimètres de diamètre au maximum. Elle est donc confiante lorsqu'elle assure que le carac présenté samedi sera bien celui de tous les records.

Un défi, même pour un professionnel

Bon alors, il sera gros comment, ce carac? «Il sera de dix à vingt fois plus gros», confie-t-elle sans en dire davantage. Un concours est en effet organisé. Celui qui trouvera le diamètre et le poids de la tarte gagnera un an de carac (de taille normale, précisons-le), à raison d'un par mois.

Pour s'atteler à la tâche, c'est le pâtissier-confiseur lausannois Laurent Buet qui mettra la main à la pâte. Trouver un moule assez grand, plus un four capable de le contenir n'a rien d'une sinécure. Et surtout, le résultat doit être identique aux petits caracs. «Même pour un professionnel, ça reste un défi car ça n'a jamais été fait auparavant», précise Mélanie Tanner.

Le carac géant, «symbole de prévention et de solidarité», sera offert aux personnes qui viendront le voir devant la pâtisserie Buet, samedi 19 octobre. Le vœu de Mélanie Tanner? Que d'autres pâtissiers relèvent le challenge chaque année, et confectionnent des caracs roses de plus en plus gros.

Au-delà de l'aspect gourmand, le Carac Rose vise à sensibiliser les femmes de moins 50 ans à la prévention du cancer du sein, notamment grâce à l'auto-palpation, geste qui a sauvé Mélanie Tanner d'un tel cancer. Pour ce faire, un stand d'information se tiendra sur place à partir de 9h.

Organisé en octobre, Le carac rose est une opération qui implique plus de 250 pâtissiers et entreprises dont Migros, qui mettent en vente la pâtisserie en changeant sa couleur afin de sensibiliser à la maladie.