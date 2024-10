La brisolée? 5 questions sur cette fête automnale

Au fait, on dit un marron ou une châtaigne? Photo: Shutterstock

Jennifer Segui

En vermicelles sur une meringue pour un délicieux dessert. Caramélisé à souhait en accompagnement d’une viande de gibier. En crème sucrée dans une crêpe bien dodue. Sous n’importe quelle forme, le marron, enfin, la châtaigne, comme on vous l’explique plus bas, c’est toujours gourmand! En Valais, c’est en version rustique qu'on la préfère, simplement rôtie et bien escortée par les autres indispensables ingrédients de la brisolée.

Mais, c’est quoi la brisolée?

Ce plat typiquement valaisan tient son nom du «brisoloir», l’instrument que l’on utilise pour griller les châtaignes sur le feu de bois. Terme qui lui-même vient du patois valaisan brejoïeu qui signifie «cuit sur la braise». Si certains se contentent d’une poêle à long manche trouée, d’autres utilisent une espèce de tambour métallique grillagé muni d’une poignée que le «brisoleur» fait tourner au-dessus des braises.

Les châtaignes uniformément grillées constituent l’indispensable base de ce plat qui célèbre la fin des vendanges. Elles sont traditionnellement accompagnées de fromages d'alpage du Valais, de viande séchée, jambon cru et lard sec du Valais IGP, de pain de seigle valaisan AOP, puis de fruits d'automne comme le raisin, les pommes et poires et enfin les noix. Sans oublier un petit verre de moût de raison ou de vin blanc valaisan. La brisolée, c’est le repas popu et facile par excellence!

Au fait, on mange des marrons ou des châtaignes?

Lorsqu’on parle de marrons glacés ou de crème de marrons, on a en fait tout faux. Car le seul marron comestible est… une châtaigne!

Ces deux fruits proviennent d’arbres très différents: les marrons poussent sur un marronnier, que l’on trouve le plus souvent dans les villes, alors que les châtaignes sont les fruits du châtaignier, qui, sauvage, s’épanouit en forêt ou dans de grands vergers lorsqu’il est cultivé.

Pour les reconnaître, il suffit d’observer leur enveloppe, que l’on appelle le bogue: celle du marronnier, plutôt verte et épaisse, contient une coque bien ronde et remplie d’un fruit en un seul morceau. Celle de la châtaigne, brune et hérissée de plus petits picots, renferme un fruit plus plat et constituée de deux ou trois parties séparées par de petites membranes.

Avec le temps, le marron est aussi devenu le nom d’une grosse châtaigne comestible, le plus souvent cultivée.

Où est-ce qu’on lui fait sa fête?

Programmée juste après la Foire du Valais, la Fête de la Châtaigne de Fully retient encore un peu les épicuriens l’espace de deux jours entièrement à la gloire de cet éphémère produit. Cette année, et pour sa trentième édition, elle a lieu le week-end du 12 et 13 octobre.

A Fully, place à un grand marché en plein air de plus de 300 exposants qui mettent en valeur les produits du terroir valaisan en général et de la châtaigne en particulier en farine, bière ou encore purée. L’occasion idéale aussi de déguster la brisolée et en plein air du matin jusqu’au bout de la nuit sur le site de la fête ou dans les restaurants environnants.

Au bord du Léman, la commune frontalière de Saint Gingolph organise elle-aussi sa Fête de la Châtaigne et sa brisolée.

Où peut-on en ramasser?

Perchée au-dessus du village, la châtaigneraie de Fully, qui s’étend sur une quinzaine d'hectares, est, en octobre seulement, ouverte au public qui peut ramasser quelques châtaignes pour une consommation personnelle. L’occasion d’une jolie balade à l’ombre des grands arbres et le moment idéal pour glaner quelques fruits tombés par terre pour les griller tranquille à la maison.

Et si on a une envie soudaine de brisolée?

Outre les très nombreuses tables qui la servent en Valais, notamment autour de Fully dont les meilleures adresses sont répertoriées sur le site de la Fête de la Châtaigne, les vignerons proposent souvent des brisolées autour de la dégustation de leur vin. Dans le canton de Vaud notamment, on aime bien celle du Caveau Corto, qui accueille chacun leur tour les différents vignerons du coin à Grandvaux et qui fait sa brisolée avec vue du 25 au 27 octobre prochain. Et celle organisée par la société vinicole de Bex le 27 octobre autour de balades dans les vignes et de dégustations de vins.