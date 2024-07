Bientôt un concours de mangeurs de donuts à Lausanne!

La chaîne Krispy Kreme recherche le plus gros mangeur (ou la plus grosse mangeuse) de donuts. Elle organise un concours à Lausanne le 13 juillet.

Titulaire de dizaines de records en tant que mangeur de compétition, la star Joey Chestnut (à droite) ne devrait pas être présente à Lausanne. Heureusement pour les participants…

Fabien Goubet Journaliste Blick

Avis aux Homer Simpson IRL: un concours de mangeur de donuts va bientôt avoir lieu à Lausanne. Organisé par la chaîne américaine Krispy Kreme, qui fête le premier anniversaire de sa présence dans la capitale vaudoise, l'épreuve baptisée Hungry Games aura lieu le 13 juillet.

Dix concurrents (inscriptions en message privé sur les réseaux sociaux de la marque) s'affronteront d'abord avec chacun une boîte de 12 donuts Original Glazed (les plus simples, mais aussi les meilleurs: des donuts recouverts d'un fin glaçage au sucre).

Les trois plus rapides à finir leurs douze donuts accéderont à la finale…qui aura lieu une demi-heure plus tard! Cette fois, fini la rigolade: ce sera un match à mort. Le gagnant sera celui qui aura dévoré le plus de donuts en trois minutes.

Hmmm, des donuts

J'ai vérifié, l'actuel record mondial est détenu par l'Américain James Webb (aucun lien avec le télescope). Le monsieur a englouti 70 donuts en 8 minutes. Pour tenir le rythme, nos concurrents lausannois devraient donc ingurgiter 26 donuts en 3 minutes.

Les lots? Un an de donuts gratuits pour le champion. De quoi le ravir, du moins s'il n'est pas totalement dégouté à l'issue de cette épreuve.