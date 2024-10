Que se passe-t-il chez la chaîne américaine en Suisse? De plus en plus de filiales ferment et disparaissent, sans commentaire de l'entreprise.

Ulrich Rotzinger

Que se passe-t-il chez Dunkin'Donuts? La boutique près de la gare de Winterthour (ZH) reste fermée depuis lundi. Une note à l'entrée s'excuse: «C'est avec le cœur lourd que nous devons vous annoncer que notre magasin est fermé». Un lecteur-reporter qui passe tous les jours devant la filiale déclare à Blick: «A chaque fois, les étalages étaient pleins à craquer, mais il n'y avait personne dans le magasin».

Est-ce dû au fait que Coop vend juste en face des donuts à emporter (la chaîne de supermarché vend notamment des donuts Dunkin')? Le chiffre d'affaires ne suffisait-il plus à couvrir le loyer du magasin? Ou bien le donut a-t-il déjà été ringardisé par le cookie et le croissant?

Winterthour n'est pas un cas isolé. Les boutiques Dunkin de Lausanne, Fribourg et Baden (AG) restent également fermées depuis lundi, selon les informations de Blick. Le magasin de Baden n'est resté ouvert qu'un an. «Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité», peut-on lire sur des affichettes apposées aux portes des magasins – avec un renvoi vers l'achat possible via la boutique en ligne.

L'été dernier déjà, la boutique Dunkin'Donuts de la gare de Schaffhouse a fermé ses portes à la surprise générale, un an et demi seulement après son ouverture. La mention de son existence a disparu sans explication du site web de l'entreprise. Il en va de même pour celle de la gare de Zurich-Oerlikon.

De la même manière, les boutiques de Winterthour, Lausanne, Fribourg et Baden ont également déjà été supprimées du site.

Les raisons des fermetures sont inconnues

Contactée, la patronne de Dunkin'Donuts Suisse a répondu à Blick par téléphone. Alina Ghindea confirme les fermetures et les justifie par «une optimisation de nos coûts».

Autre fait intéressant, sur le site de l'entreprise, on peut lire actuellement que «Dunkin' Donuts est disponible pour plus de 97 pour cent de la population suisse dans plus de 24 Dunkin' Stores».

Or ce même site ne montre que 17 boutiques suisses. D'autres magasins vont-ils fermer sans commentaire? Quelle est la situation financière de la marque, qui opère dans le monde entier par le biais de partenaires franchisés locaux? Alina Ghindea ne veut pas s'exprimer à ce sujet. D'autres fermetures ne sont pas prévues pour le moment.

La boulangerie culte américaine Dunkin'Donuts a ouvert son premier magasin en Suisse en mars 2016. Jusqu'à 30 restaurants étaient alors prévus. Aujourd'hui encore, on peut lire sur le site que l'entreprise souhaite se développer chaque année avec quatre à cinq nouvelles ouvertures par an. Les responsables passent sous silence la vague actuelle de fermetures.