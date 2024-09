Les 5 meilleurs restos latinos à Genève

Nouhad Monpays

La cuisine latino-américaine fait incontestablement partie des nouvelles obsessions culinaires de ces dernières années. Ses galons ont en grande partie été redorés grâce à la popularité de la cuisine péruvienne nikkei et de la street food mexicaine. Avec ses couleurs chatoyantes, ses saveurs voyageuses, réconfortantes et sa culture culinaire intense et variée, la gastronomie dite «latine» charme les gastronomes. Voici une sélection de cinq restaurants de qualité pour se faire plaisir.

Caracol Restaurant

Situé face à la Nouvelle Comédie de Genève, Caracol est l’endroit idéal pour savourer un repas aux saveurs originales avant ou après le théâtre. Le Caracol séduit grâce à des créations voyageuses et inspirées de la cuisine latine dont, par exemple, les arepitas (mini arepas, une spécialité de sandwichs colombiens) en hommage au food truck de Jorge Acuña, le fondateur de Caracol, également connu pour son Arepas Republic.

Avec ce restaurant, le fondateur Jorge Acuña a réalisé son rêve et inauguré un bistrot créatif aux accents latino soul. Des plats, aux associations parfois audacieuses se partagent: tacos, croquettas et compagnie, une ribambelle de crus, dont un excellent le ceviche de saumon, agrémenté d’œufs de poisson et d’un jaune d’œuf confit, un tiradito (sorte de carpaccio de poisson) ou encore le tartare de dorade relevé par des perles de jus de clémentine. Du côté des plats principaux, il y en a pour tous les goûts, avec poulpe grillé, dorade à la plancha ou encore solomillo de porc, sans oublier de superbes cocktails colorés pour accompagner le tout: de quoi se régaler!

Avenue de la Gare des Eaux-Vives 8, Genève

Le Jules Edouard

Niché au-dessus de la Gare Cornavin, à la frontière du charmant quartier des Grottes, ce restaurant solaire, ouvert à l’aube du covid, a su imposer son style et conquérir le cœur des Genevois. Le Jules Edouard met à l'honneur la gastronomie du Pérou, pays d'origine du copropriétaire Edouardo, avec une attention particulière pour la cuisine nikkei, à la fois tendance et savoureuse!

Outre les désormais classiques ceviches et tiradito exotiques, on découvre ici des spécialités moins connues de la cuisine chifa, fusion entre les traditions chinoises et péruviennes, comme le délicieux chicharrón de chancho, un porc croustillant à souhait. Et pour ne jamais lasser et enrichir l’expérience, le Jules Edouard a récemment ajouté des inspirations d’Asie du Sud-Est à sa carte avec des salades aux accents thaïlandais en particulier, qui apportent une note toujours plus voyageuse à ce restaurant festif et convivial.

Enfin, pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit, on vous conseille de jeter un œil au Joy Secret Bar, situé au sous-sol du restaurant. Ce bar speakeasy est déjà devenu, quelques mois après son inauguration, un des nouveaux hauts lieux de la nuit genevoise.

Rue du Grand-Pré 2, Genève

Taquerías de los Cuñados

Cap sur les Eaux-vives pour une expérience culinaire festive aux accents 100% mexicains dans cette taqueria. Ce lieu à la décoration minutieusement pensée, nous fait voyager, le temps d’un copieux repas, dans un univers vibrant et coloré, imaginé par Anthony Castrilli et Raphaël Grima. Côté déco, les deux amis n’ont pas lésiné sur les moyens pour se distinguer du parterre des restos du coin. Celle-ci change régulièrement pour des variantes toujours plus éblouissantes et inspirantes. Mais, au-delà de ce cadre enchanteur, l’expérience culinaire est aussi savoureuse.

Au programme, quesadillas, une multitude de tacos à base de farine de maïs ou de blé, des plats typiques comme de la sauce mole, et diverses garnitures de viandes, barbacoa ou encore tinga (poulet), et bien sûr, du guacamole. Et pour parfaire ce joli tableau bien gourmand, rien de tel qu’une petite bonne margarita ou un des nombreux cocktails signatures du menu. À noter que la carte des boissons offre aussi une selection de 300 variétés de téquilas et mezcals à siroter ¡Salud!

Rue de Montchoisy 17, Genève

El Catrín

Attention pépite! Qui ne connaît pas Et Catrín? Cette adresse, cachée au cœur des Pâquis, est devenue au fil des années une institution locale, pour goûter aux authentiques saveurs du Mexique. On adore le brouhaha ambiant, la déco onirique à la Coco qui nous transporte totalement ailleurs le temps d’une soirée ou d'un déjeuner entre amis ou en famille. Il faut dire que ce restaurant parfaitement authentique, vivant et vibrant, plaît à tout âge.

On y déguste des enchiladas de folie, de bonnes quesadillas, des tacos au poisson ou encore aux crevettes (vraiment délicieux!) et de superbes cocktails. Et pour les fans, El Catrín vient d’ouvrir un très joli bar (adjacent au restaurant) nommé Agaveria, dont le nom fait référence à l’agave, la plante dont est issu… la fameuse téquila, pour de belles soirées arrosées en perspective.

Rue de Richemont 7, Genève

Churrascaria Gaucho

La churrascaria Gaucho, que l’on découvre dans le résidentiel quartier de Champel est une institution en matière de spécialités carnassière brésilienne. En effet, ce restaurant typique spécialisé en grillades de viande churrasco, qui fut le premier du genre à Genève, a ouvert ses portes il y a deux décennies.

En plats typiques, on savoure l’incontournable picanha, mais aussi tout un tas de viandes grillées juteuses. Pour une expérience complète, on vous conseille d’essayer la formule churrasquinho mixte qui permet de goûter toutes les excellentes viandes de l’adresse. Ce lieu est parfait pour des moments conviviaux et décontractés en groupe.

Chemin Malombré 1, Genève