Après la Belgique et Genève, les «honnêtes ramen» d'Umamido sont enfin arrivés à Lausanne.

Fabien Goubet Journaliste Blick

On dirait que Lausanne s'est enfin mise aux ramen. Et tant mieux! Voici 5 valeurs sûres pour aller slurper ces bols de nouilles barbotant dans des bouillons aussi subtils que délicieux. Mettez votre bavette!

1 Umamido

Située à deux pas de la gare, cette adresse initialement née en Belgique a fait des petits à Genève, et depuis deux ans dans la capitale vaudoise. Le concept de «honest ramen» proposé ici: de la good, fast food. Pas de réservation, on fait la queue (pointez-vous dix minutes avant l'ouverture si l'attente vous est insupportable), et on aspire ses nouilles à vitesse grand V.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

On vous conseille le bouillon de porc tonkotsu, et si vous avez vraiment la dalle, optez directement pour le ramen du chef. Oui, c'est 32 francs, et oui, ça les vaut. Les petits baos à la poitrine de porc sont à goûter aussi, s'il vous reste un peu d'argent (pour les autres ramen, ça démarre à 21,90 francs).

Boulevard de Grancy 46, Lausanne

2 Black Market Ramen

Ce tout petit resto intimiste situé place du Tunnel propose d'excellents ramen, avec des nouilles maison fabriquée à l'aide d'une machine spécialement importée du Japon. On adore se poser au comptoir, en solo ou en duo, et admirer le ballet chorégraphié des cuisiniers qui travaillent en silence. On se croirait dans un resto gastronomique!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les prix vont de 25 à 28 francs, faisant de l'endroit l'un des plus chers en la matière. Si vous y allez, on vous recommande le miso chilli, un bouillon de miso sichuanais et fruits de mer, plutôt laiteux, qui s'acoquine avec de l'huile de piment et un duo de porc. Gourmand! Si vous aimez les craft beers, il y a aussi là une belle sélection.

Place du Tunnel 8, Lausanne

3 Doki Doki Ramen



Ici, le chef de Doki Doki s'appelle Kenji Steiner et à lui seul, ce nom résume la philosophie de l'endroit: de la cuisine japonaise authentique, mais avec des ingrédients locaux! Nouilles élaborées avec de la farine des Moulins de la Vaux, viande de bœuf de la Bouche qui Rit… tout cela dans des bouillons de poule bien umami, qui se marient à merveille avec les tare complexes. Niveau prix, ça va de 22,50 à 25 francs.

Publicité

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si la terrasse est pleine, prenez-vous un tabouret face à la piscine de Mon-Repos, vous contemplerez les nageurs, ou les ouvriers pendant les travaux. Et si vous voulez tester autre chose, essayez absolument leurs donburi: avec leurs pickles maison, ces bols de riz garni sont à se lever la nuit.

Avenue du Tribunal-Fédéral 4, Lausanne

4 Kitsune

Ce ramen du quartier de Prilly-Malley vaut bien une petite visite. Petite déco sympa avec les masques de renard japonais (kitsune, dans la langue de San Goku), et cuisine maison (les gyozas méritent votre attention, si vous voulez snacker en attendant votre soupe).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

J'ai pris un ramen au bouillon tonkotsu miso, bien crémeux, et leur porc chashu était fondant à souhait. Une valeur sûre si vous habitez, ou êtes de passage dans le coin. Le prix? De 19 à 23 francs. Pas cher.

Avenue du Chablais 28, Lausanne

5 Naruto

Vous connaissiez le Sushi Zen Grancy? Eh bien il s'est refait une beauté. Désormais, il s'appelle Naruto, comme le Naruto de Nyon ou de Genève. On y retrouve également un cerisier japonais au milieu de la salle (franchement, c'est réussi), et une déco épurée typée industrielle, avec du béton, du bois, pour une apparence assez brute, pas du tout cliché.

Publicité

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les bouillons et tare sont maitrisés par le chef Ken Kawakami qui se base sur les recettes de sa famille. J'ai bien aimé le tantanmen, une version des ramen inspirée de la cuisine chinoise du Sichuan avec du porc haché et un bouillon spicy, arrosé d'huile de sésame. Des bols assez généreux, servis de 21 à 26 francs.

Boulevard de Grancy 20, Lausanne