Qu'est-ce qu'on mange aux Halles de la Jonction à Genève?

Les Halles de la Jonction promettent une offre street food variée à Genève.

Installées dans un ancien hangar des TPG, les Halles de la Jonction promettent un nouveau concept de street food, couvert mais entièrement ouvert vers l’extérieur.

Mais revenons à ce qui nous amène ici: la food! Pas moins de dix stands, des cabanons en bois colorés, se tiennent en rang d’oignons, prêts à accueillir le chaland. On y retrouve quelques noms de la restauration déjà bien connus. Il y a les délices exotiques de Mama Thaï, les excellents smash burgers de Kheops’ Kitchen ou encore les glaces savoureuses de Kalan Paletas.

De beaux sandwichs japonais

Parmi les petits nouveaux, on le laisse tenter par les sandwichs sando de Susur, un restaurant connu pour ses ramen. Nous avons choisi de goûter le grand classique, le tonkatsu. Celui-ci est travaillé avec de la viande de porc de Jussy panée et son condiment de chou rouge acidulé et croustillant: une vraie réussite! On note une proposition végétarienne bien gourmande au tofu genevois, pané lui aussi, et assorti à une mayonnaise épicée maison. Les sando sont servis dans un shokupan (les pains au lait nippons) développé avec la boulangerie Sawerdo. Quant aux kaaraage, grands classiques de chez Susuru, sont toujours aussi délicieux: on ne s’en lasse pas!

Les sandwichs sando de Susuru.

Des hot dogs au goût de Suisse

Dans un autre style, on remarque le cabanon de Oh My Dog. Le petit stand de hot dogs est le projet du discret et souriant Seydou Soumare. Le jeune chef dont c'est le premier projet en solo, retravaille le hot-dog à la sauce locale, avec une saucisse de veau et du gruyère: sobre, simple efficace. On salue le choix d’un pain pas trop brioché qui permet à l'ensemble de bien se tenir. Le tout est relevé de sauce maison et de pickles d’oignon rouge. Dans la tendance, Seydou, qui a longtemps travaillé chez Alive, un restaurant végan qui vient de fermer ses portes, propose bien sûr une variante avec une saucisse végétarienne de son hot-dog.

Seydou Soumare et ses hot dogs locaux.

Enfin, on est aussi charmé par le stand familial Ajumama Wings, un concept original de street food coréenne tenu par une famille nippo-américaine. Ajumma est un mot-concept qui qualifie les femmes entrepreneures coréennes, d’un certain âge, qui possèdent leur propre business.

Ici, on se laisse tenter par les korean wings à la sauce barbecue sucrée et sirupeuse tout à fait typique: piquant à souhait et trop bonnes! Dommage, après tout ça, nous n’avons plus faim pour les spécialités tunisiennes de Mamie Essia, qui nous faisaient aussi du gringue.

Au final, ces halles proposent une jolie offre pleines de choses à manger avec les doigts. Plus qu'un éventail de stands pointus pour foodies confirmés, il faut voir ces Halles comme un espace familial où aller avec les enfants. L'endroit propose d'ailleurs de nombreuses animations sportives et culturelles, de la pétanque à l'escalade, en passant par des ateliers maquillage et coloriage.

La Pointe de la Jonction