Les cheesecakes japonais de Nadia Randot (à gauche) et Helen Yau sont plus légers et moins caloriques que leurs variantes américaines.

Sur les réseaux sociaux, des pancakes et des cheesecakes japonais on ne peut plus fluffy font saliver les internautes. Ce sont ceux de SoFluffy, nouvelle adresse genevoise spécialisée dans ces pâtisseries nippones particulièrement dodues.

La particularité de ces cheesecakes japonais? Très peu sucrés, ils se distinguent par leur texture légère et aérienne – presque comme un soufflé, fruit d'une cuisson à la vapeur – et au fait que blancs et jaunes d'œufs sont battus séparément. On les déguste tièdes ou froids, selon les goûts. Pratiques, ils se conservent facilement deux jours au frais et sont vendus entiers ou en parts, uniquement nature pour le moment. C'est Tomotaro Kuzuno, un chef japonais, qui les aurait inventés en s'inspirant du käsekuchen allemand.

A SoFluffy, la pâtissière Siohan Lei s’active dès l’aube pour préparer les cheesecakes du jour. Aujourd’hui, elle cuit 20 gâteaux chaque jour, mais un four plus grand a été commandé pour répondre à la demande grandissante.

Pancakes joufflus

Quant aux pancakes de l’adresse, ils sont disponibles l'après-midi, préparés minute par la souriante Nadia Randot. L’étudiante en master de psychologie, d’origine japonaise, est passionnée de gastronomie nippone. Il lui aura fallu plus d’une soixantaine d’essais pour trouver la recette parfaite pour offrir aux foodies des pancakes joufflus à souhait et surtout qui ne retombent pas, même après notre balade à vélo!

Vendus à l’unité, ceux-ci se garnissent de crème chantilly, d’Oréo, de mangue et de fraise, mais aussi d’une crème fouettée au matcha, comme au Japon. Et pour les amateurs de saveurs authentiques, les vrais de vrais, des haricots azuki peuvent être ajoutés.

Mains tendues

Originaire de la péninsule hongkongaise, Helen Yau, la créatrice de SoFluffy, est une passionnée de gastronomie. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a découvert ces spécialités, qu'elle a eu l'occasion de déguster lors d'un voyage à Osaka en 2019. Conquise, elle décide d’ouvrir sa propre pâtisserie japonaise spécialisée à Genève. Ainsi, au début de l'été, l'arcade de la rue de Lausanne a ouvert ses portes.

Ce petit coin de délices gourmands et instagrammables, baigné de bonnes vibrations, ne se contente pas de régaler ses visiteurs. En effet, Helen souhaite aussi que son entreprise soit un outil de réinsertion sociale pour les femmes victimes de violence. Elle prévoit d'accueillir et de soutenir ces femmes en leur offrant un emploi. Ainsi, dans le «S» du logo, violet, couleur de la cause des femmes, se cachent deux mains tendues.

SoFluffy

Rue de Lausanne 27, Genève