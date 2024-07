Le Vieux Lyon regorge de bonnes adresses pour se régaler.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Que vous alliez à Lyon pour la Fête des lumières ou simplement pour visiter cette belle ville cet été, vous devrez songer à vous sustenter. Alors voici comment bien manger durant toute une journée, du lever au coucher. Vous restez plus longtemps? Pas de problème: vous ne mourrez pas de faim avec notre deuxième guide du bien manger à Lyon.

8h08 : café et viennoiseries au Café Joyeux

Vous aurez beau avoir les yeux bouffis par l'heure matinale, vous ne pourrez pas louper ce café tout de jaune vêtu en plein quartier Saint-Antoine, derrière le Grand Hôtel-Dieu. Cette chaîne de cafés-restaurants a pour mission de favoriser l'inclusion professionnelle et sociale de personnes handicapées mentales, qui assurent le service dans un joyeux brouhaha.

On y sert un excellent café de marque propre, et les viennoiseries sont préparées et cuites sur place, comme toute la nourriture d'ailleurs. Le service est parfois un peu chaotique, mais ça fait partie de l'expérience, qui s'effectue toujours dans la bonne humeur: un endroit parfait pour démarrer la journée!

Rue de la Ferrandière 13, Lyon

10h01 : mégatarte aux myrtilles aux Halles Bocuse

Ecrire ce paragraphe me fait beaucoup de mal: je suis bon pour dix séances de thérapie pour m'aider à retrouver le sommeil et oublier à nouveau l'hallucinante tarte aux myrtilles des montagnes qu'on sert à la boulangerie Jocteur, au beau milieu des Halles Bocuse.

Oubliez les tartes où chaque myrtille est pesée au picogramme près à tel point qu'on voit le fond de la pâte à travers. La tarte aux myrtilles des montagnes devrait plutôt s'appeler la tarte aux montagnes de myrtilles tellement elle est généreuse. Par pitié, ne la partagez avec quiconque. Un tel plaisir, ça se savoure en solo, et puis il faut bien atteindre ses 5 fruits et légumes.

Tant que vous êtes dans le coin, foncez acheter quelques Jésus de Lyon (un saucisson local) et de la fameuse rosette à la charcuterie Sibilia, immortalisée par Jean-Luc Petitrenaud (vers 3'00).

Cours Lafayette 102, Lyon

Midi douze: déjeuner chez Daniel & Denise

Là, vous êtes obligé d'y aller, car il s'agit de mes restaurants préférés. Daniel & Denise, c'est le temple de la cuisine canaille. Vous serez face à des plats classiques de belle cuisine française, quenelle de brochet sauce Nantua, foie de veau en persillade, rognons de veau façon grand-mère, et j'en passe.

Mais attention, ici pas de boustifaille de cantine: tout est maison, du pain aux sauces, car tout est impecabblement sourcé et préparé avec toute la technicité et le savoir-faire du chef Meilleur ouvrier de France Joseph Viola et sa brigade. A tester impérativement: le pâté en croûte du chef au ris de veau et foie gras, champion du monde 2009. Arrosé d'un bon Saint-Joseph, on n'est pas loin du paradis.

Rue Tramassac 36, Lyon (et deux autres adresses)

Quatre heures: une glace, mais au bacon

Malgré la fraîcheur régnant dans les traboules du Vieux Lyon, vous aurez certainement envie d'une bonne glace pour vous rafraîchir. Glacier ardéchois qu'on trouve dans quelques villes de la région, Terre Adélice aura sûrement le parfum qu'il vous faut.

Leur offre 100% bio est extrêmement vaste - des fruits très classiques aux fleurs subtiles voire, pour les plus joueurs, au lard fumé, piment d'Espelette, ail noir ou encore à la truffe. Il y a énormément de monde en été, mais l'attente reste raisonnable grâce leur bonne organisation.

Place de la baleine 1, Lyon

20h20: street food dans les traboules ou barbecue franco-texan

Concept original, Food Traboule est un espace sur 2 étages coincé entre des immeubles de la vieille ville. Imaginez un vaste food court, mais dans une espèce de traboules (en moins étroit on vous rassure), en tout cas dans un cadre plus charmant qu'un hall de galerie marchande, et vous aurez une idée de ce qui vous attend.

Les stands n'étant pas tous ouverts en même temps, on vous conseille de vous renseigner au moment de la réservation (obligatoire) pour savoir si la bouffe du soir vous convient ou non. Le soir de ma venue, il y avait des burgers, des poke bowl, des hot dogs revisités, mais aussi un stand servant des plats plus classiques de cuisine lyonnaise.

Rue du Bœuf 22, Lyon

Si vous en avez marre du Vieux Lyon, voici un plan B: le French Fumoir est un resto de barbecue de style texan qui vaut le détour. Et si vous me lisez régulièrement, vous savez que je ne déconne pas avec le barbecue.

On sert ici la «sainte trinité» du barbecue américain (ribs, pulled pork, brisket) en cuisson low and slow, mais aussi des pièces grillées, si vous êtes d'humeur côte de bœuf. C'est très bon, c'est authentique, et contrairement aux barbecue joints américains, ici on s'applique à faire de belles assiettes à la française. Pour couronner le tout, le service est franchement agréable.

Rue Elie Rochette 16, Lyon

21h30: une petite game (et une bière) à l'AFK Bar

Ce bar, qui possède une terrasse, propose une sélection pointue de bières artisanales, locales ou non, ainsi qu'un accès à des jeux de société et des consoles de jeu.

Les geeks en tout genre seront donc ravis d'aller se mesurer à Mario Kart en s'allumant à coups de pintes. Les premiers samedis du mois, des karaokés sont organisés, mais pourquoi chanter alors qu'on peut gamer en silence?

Rue de l'Université 52, Lyon