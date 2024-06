5 endroits où manger au milieu des vignes de Lavaux

Nos 5 adresses combinent bons vins, bons petits plats et vue magnifique.

Jennifer Segui

Les vignerons de Lavaux font du vin. Mais, aussi, parfois, à manger. Et comme leurs domaines ont souvent des vues à couper le souffle, on y passe de sacrés bons moments.

Domaine du Burignon

Ce domaine de la Ville de Lausanne, géré par le couple Luc Dubouloz côté vignes et Anne Bussy côté accueil, est tellement chouette qu’on l’avait déjà classé l’an dernier parmi nos bonnes adresses pour grignoter un petit quelque chose en contemplant le coucher du soleil.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Nouveauté cette année: la splendide terrasse avec vue panoramique sur le vignoble et le lac, repimpée pour l'occasion, ouvre à midi pour un petit lunch apéro accompagné de vins du domaine.

Au menu, une planchette composée d’Etivaz, de Tomme vaudoise, de Maréchal et de petits saucissons secs de la Gruyère, suivi au choix d’un tartare de thon, de truite valaisanne, de boeuf ou de tofu accompagné d’une petite salade verte aux herbes du jardin. Pour dessert, Anne garnit de délicieuses tartelettes de son lemon curd maison sans beurre.

Chemin de Burignon 2, Saint-Saphorin

A la Table du vigneron

Choisir un vigneron de Lavaux parmi une liste de domaines partenaires et s’y attabler le temps d’une soirée, c’est possible avec ces soirées «A la Table du Vigneron» organisées en partenariat avec Lausanne Tourisme.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Chaque mercredi de l’été, et selon un calendrier consultable sur le site, un artisan du vin ouvre les portes de son domaine pour une balade explicative à travers les vignes accompagnée d’un verre de Chasselas, suivie d’un menu trois plats accordés avec trois verres de ses vins servi sur sa terrasse.

Infos et réservations

Publicité

Domaine Bovy

Juste en contrebas du village de Chexbres, le domaine Bovy s’étale autour de la maison familiale et de sa cave séculaire. Sur leur immense terrasse et sous leur véranda, les frères Bovy, et plus spécialement Eric qui gère la partie oenotourisme, ne manquent pas d’imagination quand il s’agit d’accueillir leurs hôtes et faire connaître leurs vins.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Outre les dégustations, le domaine accueille par exemple un pop up spa, avec baignoires au milieu des vignes, où profiter de soins de vinothérapie un verre à la main. Côté agapes, tous les jeudis soir d’avril à décembre, c’est soirée tapas en collaboration avec le traiteur La Gamme autour de petites bouchées et verrines à partager et déclinées autour des produits du terroir. Pour les plus affamés, possibilité de compléter par une pièce de viande et/ou un dessert. Un dimanche sur deux, la terrasse accueille aussi les brunchs animés, au choix, par de la musique retro ou electro dispensée par des dj’s de la région.

Rue du Bourg-de-Plaît, Chexbres

Domaine Chaudet

Au cœur des appellations Chardonne, Lavaux, Rivaz, Saint-Saphorin et du prestigieux Dézaley, le domaine de la famille Chadet a plus de 100 ans d’histoire. Posée au-dessus de la voie ferrée, la maison profite de son terrain en légère pente façon amphithéâtre plongeant sur le Léman pour accueillir différents évènements. Jusqu’au 14 juillet, jour de la finale, c’est l'Euro de foot qui s’invite au milieu des vignes à travers deux formules.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L’une consiste à venir assister au match et à profiter des vins du domaine et d’une petite carte de restauration. On y a le choix entre de petites brochettes de poulet, de bœuf ou de tofu, un hot dog à la saucisse locale ou encore des planchettes. L’autre s’articule autour de deux vrais menus (à réserver sur le site), l’un pour la phase de poules et l’autre pour la phase finale, imaginés par Deci Comptoir.

Publicité

Ceviche de poisson du lac, citron vert, coriandre, puis carré de porc de Valentin Chappuis, sabayon béarnaise et cocotte de pommes grenailles à l’ail et au thym aubergine fumée, ou encore épaule d’agneau cuite longtemps et snackée au barbecue accompagnée de pois-chiches croustillants et houmous en cocotte, sauce vierge menthe-piment-poivrons ne sont que quelques exemples du programme prévu. Et vous n’êtes même pas obligés d’aimer le foot.

Route cantonale 9, Rivaz

Le Chemin des capites

Les capites, ce sont ces petites cabanes que l’on trouve ici et là au détour des chemins de Lavaux, et qui permettent aux vignerons d’entreposer ses outils ou de s’abriter en cas de pluie.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Tout l’été, les 06 et 07 juillet, 03 et 04 août et 07 et 08 septembre, ces abris deviennent les haltes gourmandes d’une balade facile de 5 km à travers les vignes et au départ de Chardonne, autour d’une dégustation de vins et de produits du terroir choisis par le vigneron. Le tout animé par quelques petits concerts.