Les 6 nouveaux restos romands repérés par le GaultMillau 2025

Fabien Goubet Journaliste Blick

Le guide GaultMillau 2025 a inclus une quarantaine de nouveaux restaurants romands dans sa nouvelle édition. Nous en avons sélectionné un pour chaque canton romand.

1 Fribourg: cuisine de grand-mère à l'Auberge des Montagnards

À Estavannens, au cœur de la Gruyère, Nicolas Darnauguilhem a eu un coup de cœur pour cette magnifique bâtisse pleine de charme. Et le GaultMillau aussi, en la faisant entrer dans son palmarès avec 12 points. L'Auberge des Montagnards est le deuxième restaurant du chef de la Pinte des Mossettes, tout juste auréolé de 17 points et du titre de «Green Chef of the Year».

«L'équipe y insuffle un charme particulier, avec une belle mise en scène», commente pour GaultMillau le critique gastronomique Knut Schwander. On y mange une cuisine de grand-mère, préparée dans de bons vieux pots et servies dans de belles vieilles assiettes du XIXe siècle: terrine cochon sauce gribiche, agneau confit, soupe de panais… En cet automne, le menu de la bénichon est proposé à 79 francs en 6 plats, et le menu du jour (entrée et plat) à 24 francs.

Route de la Poya 23, Estavannens

2 Genève: terrasse secrète au Côté Square

Une petite pépite bien cachée dans l'hôtel Bristol: côté cour, l'établissement possède une terrasse à l'abri du vent, des regards, et du bruit de la rue du Mont-Blanc: c'est celle du Côté Square. Le GaultMillau lui colle 13 points, et Knut Schwander salue cette «terrasse la plus inattendue de Genève».

Le chef Christophe Pagnot y prépare une cuisine aussi savoureuse que voyageuse: Cassoulet à sa façon, gyozas de saucisse aux choux, cochon confit: original! Makis de sardines, mayo au wasabi: alléchant! Le tout pour un prix relativement contenu: 66 francs pour la trilogie entrée plat dessert le midi. Et s'il pleut, vous pouvez manger à l'intérieur, dans une salle au luxe «aussi suranné que confortable», selon Knut Schwander.

Rue du Mont-Blanc 10, Genève

3 Jura: une taverne, des pâtes, c'est la Pastaverne

Cette bizarrerie située à St-Ursanne est signée Patrick Delarive, connu pour ses concepts originaux (les Whitepods, le Peanut Lodge…). Ici, donc, c'est une taverne façon moyenâgeuse qui sert…des pâtes, dans l'anachronisme le plus total.

Mais peu importe, car on y mange bien: les plats du chef Andrea Gaia, passé par L'Accademia à Lausanne, régaleront tous les fans de pasta, c'est-à-dire tout le monde. Gratifié de 12 points, ce resto propose des pâtes de 22 à 26 francs. Comptez de 25 à 32 francs pour les autres plats. «Ce bijou de village qu'est St-Ursanne manquait d'une bonne table: il en a désormais une», assure Knut Schwander.

Rue du 23-Juin 60, St-Ursanne

4 Neuchâtel: gastro végan au Luciole

Végan, simple curieux, ou encore viandard ayant perdu un pari: vous aurez forcément une raison d'aller essayer Luciole, un resto végan et ovni gastronomique dans un canton plus saucisson que tofu.

Nos confrères du GaultMillau lui ont donné 13 points et se sont régalés du menu 8 plats (135 francs) avec, entre autres, de la courge butternut roulée, sauce à la banane fermentée ou encore un étonnant champignon «pompon blanc» (ou lion's mane) au barbecue et son ketchup de prune. Knut Schwander loue «un projet aussi inattendu que qualitatif».

Rue Daniel-Jeanrichard 9, La-Chaux-de-Fonds

5 Valais: un resto rikiki, La P'tite Maison

Direction Savièse, dans un tout petit, mais vraiment tout petit resto (20 places): La P'tite Maison (14 points). Ici, les rôles sont inversés: Margaux Chapuis y propose une cuisine créative et authentique, et son mari Jérémy s'occupe de la salle.

Pas de carte, mais un menu en 5 plats qui change chaque mois (92 francs), et qui respecte les saisons et le terroir local. Knut Schwander félicite «l'approche très cordiale de la cuisine de ce couple, qui a su faire de l'aspect exigu de cet endroit une véritable atout».

52 rue de Chandolin, Savièse

6 Vaud: cuisine japonaise dans un endroit improbable au Kaiseki

Un resto japonais dans un hôtel de style Belle-Époque, face au Léman? C'est un peu WTF, mais c'est voulu, bienvenue au Kaiseki by Wanabu, à Vevey. On y déguste la cuisine kaiseki (gastronomique) d'un jeune chef d'origine…écossaise (!), Alastair Long. Knut Schwander le décrit comme «un chef obsessionnel, qui cherche toujours les meilleurs produits et applique ses connaissances aiguës des techniques japonaises, en y ajoutant une certaine originalité».

Pour 220 francs, le menu 11 plats est un festival de produits de la mer: bar de ligne, caviar, thon rouge otoro, saint-Jacques et d'autres selon arrivages. Ça change des sushis Aldi.

Rue d'Italie 49, Vevey