Les buvettes lacustres ont enfin pris possession des berges à Lausanne.

Jennifer Segui

Il y a quelques années encore, on les comptait sur les doigts de la main… Installées dans des emplacements de choix, dotées d’une offre de restauration facile, conviviale et de qualité, les buvettes éphémères essaiment désormais sur les rives de Lausanne et des communes alentour. Et nous donnent une raison supplémentaire de vouloir profiter encore et encore d’un été au bord du lac.

Pully: Le Bambino

Longtemps réservé aux utilisateurs du débarcadère de la CGN ou aux seules familles d’enfants en bas âge venus profiter du petit train miniature et de la superbe place de jeux attenante, le quai Milliquet a longtemps ronronné dans son coin. Réveillé par l’installation de la buvette éphémère La Générale, ses planches gourmandes et ses soirées animées, le spot est devenu un lieu incontournable de l’est lausannois. Depuis cet été, le Bambino, situé juste à côté du petit train, a pris ses quartiers au bout du quai côté Lausanne.

Animé par l’équipe du regretté Calmos de Paudex, l’édicule en fait perdurer l’esprit, avec des propositions d’inspiration italiennes, pizzas, focaccias et lasagnes maison au bœuf ou aux légumes, mais aussi planchettes et des salades. Côté boissons, cocktails avec ou sans alcool, et bières italiennes ou lausannoises côtoient des spécialités de café ou des softs à tendance locale et faits maison, comme un délicieux thé froid. Pour ceux qui aiment la lumière du lac le matin, le petit noir peut s’accompagner de viennoiseries, fruits frais et focaccia accompagnée de nocciolata ou de confiture.

On y va aussi pour… ses soirées jeux, ses tournois de pétanque et ses speed dating dans… le mini-train.

Quai Amédée Milliquet, Pully

Lausanne: Côté Lac

Que vous ayez envie d'une pause hydratation pendant votre jogging sur les quais d’Ouchy ou de vous restaurer après un plongeon dans la zone de baignade désormais aménagée à deux pas, le Côté Lac offre une halte providentielle sur ce quai de Belgique long comme un jour sans pain. Ici, dans l’assiette, il ne s’agit pas de pain, mais plutôt de pita, puisque c’est en Grèce que ce petit cabanon aux allures de cabane de pêcheur puise l’inspiration de sa carte. Caviar d’aubergine, houmous ou encore tzatzikis sont au menu d’un assortiment de mezzés cuisinés comme au Meraki, le resto grec perché au-dessus de la place de la Riponne. Pour accompagner, on peut compter sur des cocktails, du vin de la Ville de Lausanne et des bières de la Nébuleuse.

On y va aussi pour… ses couchers de soleil au son d’un DJ.

Quai de Belgique 4, Ouchy

Lausanne: Le Minimum

Placée dans le prolongement de l’incontournable Jetée de la Compagnie, qui a redonné vie à cette partie peu fréquentée des bords du lac, le Minimum assure un maximum. Les pieds dans l’eau et dotée d’une vue tout aussi épatante que sa voisine, ce bar sans prétention propose tout de même une délicieuse carte de restauration à base de mezzés, tapenades et autres délices express agrémentée de salades, grillades et autres sandwiches faits sur place et plutôt généreusement garnis. Là aussi, on mise sur le local dans l’assiette tout autant que dans le verre.

On y va aussi pour… contempler le va-et-vient des bateaux de la CGN vers le chantier naval tout proche.

Jetée de la Compagnie 5, Lausanne

Lausanne: La Guinguette de Vidy

Au sud du stade Pierre de Coubertin et du pumptrack de Lausanne, à l’ombre des tilleuls et au bord d’un quai en forme d’anse, la Guinguette de Vidy est un petit havre de paix. Les hot-dogs, la spécialité du lieu, veggie ou garnis d’une saucisse de sanglier sont déclinés en mode moutarde, ketchup et oignons frits ou en version américaine ou mexicaine. Sur les planchettes, le local est roi, entre pâté vaudois, feta d’ici, terrine artisanale du Jorat ou houmous de lentilles. Pour les gourmands, la touche sucrée est assurée, entre autres, par les excellentes glaces artisanales de Kalan Paletas.

On y va aussi pour… ses soirées danse, concert jam le 24 août et swing le 29 août.

Promenade de Vidy 7, Lausanne

Lausanne: La Rincette

Si on peut, bien-sûr, se rincer les pieds dans le lac immédiatement accessible, on peut aussi se rincer le gosier dans ce lieu au nom ma foi bien pensé. Accroché aux Pyramides de Vidy, vestiges de l’exposition nationale de 1964, la Rincette redonne vie à ce site atypique longtemps abandonné à des fêtes plus ou moins autorisées.

À l’ouest de Lausanne et sous des larges parasols ambiance marché, on se sustente d’une offre de street food aux influences diverses, mais à la qualité indéniable, dont des falafels maison, des aubergines braisées, des terrines artisanales de chez Denis, des onglets de bœuf ou des merguez de l’excellence boucheris Maillefer. Sans oublier le pain et la focaccia de chez Bread Store. Dans les verres, on s’abreuve de bières, de cocktails et d’une jolie sélection de vins rosés, rouges, blancs ou mousseux, dont certains servis au verre.

On y va aussi pour… son crispy fried swiss chicken et sa sauce wasakaka.

Pyramides de Vidy