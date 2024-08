5 plans food pas chers pour une escapade de fin d’été à Gstaad

Réputé pour sa haute concentration de millionnaires (voire milliardaires), le petit village situé à la barrière linguistique se révèle bien plus authentique, et moins inaccessible, que l’on croit. De 16 à 75 francs, voici 5 vrais bons plans gourmands à Gstaad.

Avouez que vous aussi, vous avez envie de grimper dans un caquelon à fondue géant.

Jennifer Segui

A 25 minutes de route des Diablerets et de Bulle par la route et à une heure vingt de balade bucolique à bord du Golden Pass Express au départ de Montreux, Gstaad la Bernoise se prête parfaitement à une petite escapade d’un jour ou deux à la découverte de ses paysages de carte postale, de ses lacs et de ses sommets environnants propices à des balades pour tous les niveaux. Plus tranquille qu’en hiver en cette fin d’été, le village et ses quelque 350 exploitations agricoles environnantes et ses 10^'000 vaches, ne se limite pas aux boutiques de luxe et aux hôtels cinq étoiles. La preuve par 5.

16 francs: un cocktail sur un rooftop

Ouvert en mai dernier, The Mansard, le tout récent boutique hôtel du village, classé trois étoiles supérieur, offre de jolies prestations. Hyper bien situé au centre de Gstaad, ce petit établissement dispose d’un restaurant, le Miradi, où le chef bernois Martin Bieri mixe saveurs locales et influences asiatiques.

Mais le petit bijou du Mansard se niche à l’abri des regards sur le toit de l’hôtel: le Sky Bar Van, sa vue panoramique sur les montagnes et les toits des chalets environnants est un chouette lieu pour prendre un verre accompagné de quelques pièces de finger food, caviar d’aubergine, bao buns, salade thaï au boeuf ou encore plats de bars d’hôtel comme l’incontournable salade César ou le club sandwich. Parmi la carte des cocktails, qui décline par exemple une longue déclinaison de Spritz en tous genres, le Mirese à base de Campari, BItter Lemon et grapefruit, est l’un des drinks signature de la maison.

Untergstaadstrasse 26, Gstaad

18 francs: une fondue en plein air au milieu des vaches

Ils sont sept. Sept caquelons XXL spécialement équipés pour accueillir une pause fondue au milieu de nulle part. Parce que le ridicule ne tue pas, on met les pieds, et le reste, dans le plat, le temps de déguster ce plat incontournable de la région préparé par l’une des laiteries du coin.

Le plus grand caquelon de Suisse vous attend.

Dans un sac à dos, à réserver et à passer prendre au départ de sa balade à pied ou à vélo, on trouve une fondue classique ou une fondue aux truffes, du pain, des épices, un caquelon, un réchaud, des assiettes et des fourchettes. Reste à prévoir une belle bouteille de vin blanc ou un thermos de thé noir… Et top départ pour un lunch inédit au cœur d’un paysage de carte postale!

20 francs: une croûte au fromage dans une auberge mythique

Le stübli du Posthotel Rössli est la plus ancienne auberge de Gstaad, celle où l’on croise aussi bien célébrités qu’habitants des villages alentours et touristes. Dans son immuable décor type chalet, cette institution, ouverte tout de même depuis 1845, a, un temps, fait office de bureau de poste du village.

En terrasse aux beaux jours ou à l'intérieur dans un décor boisé ambiance carnotzet, on y déguste une cuisine faite de plats typiques comme les fondues et autres mets aux fromages, les roestis ou les émincés à la zurichoise comme des recettes du Saanenland et de l’Oberland bernois à l'ancienne complétées par les formules du jour.

Promenade 10, Gstaad

52 francs: une Wienerschnitzel de compétition

C’est le petit luxe du séjour: une escalope de veau format XXL panée à point et accompagnée d’une salade de pomme de terre et concombre ou de frites et de sauce canneberge. Pour se régaler de ce plat-repas au détour d’une balade sur le Chemin philosophique Yehudi Menuhin et ses douze panneaux de citations inspirantes entre Gstaad et Saanen, on choisit la petite terrasse ensoleillée et calme du Spitzhorn, un hôtel trois étoiles familial à l’excellent rapport qualité-prix.

Spitzhornweg 30, Saanen

75 francs: une partie de pêche et une truite grillée

Ce petit coin de paradis a des airs de lac du Canada… Entourées de forêt, les eaux calmes du lac de Forellensee regorgent de poissons aussi passionnants à traquer que délicieux à déguster. Avec sa formule Fish&Grill, le restaurant du coin propose une partie de pêche de trois heures guidée par un professionnel du jeter de canne. S'ensuit la dégustation d’une des truites arc-en-ciel saumonées capturées, grillée sur un barbecue et accompagnée de salades du marché.

Forellensee, Zweisimmen