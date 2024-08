Barcelone a ce qu'il faut pour satisfaire tous les foodies.

La cité catalane souffre du tourisme, cela n’arrête pourtant pas les voyageurs venus de tous les continents. Connue pour ses bars à tapas, Barcelone recèle de bonnes adresses. En voici cinq pour sortir des sentiers battus.

1 La Monroe

Voici une adresse que l’on découvre souvent par hasard, en flânant dans le quartier populaire du Raval. Le gastrobar de la Filmoteca de Catalunya se niche dans une vaste esplanade au style brutaliste, où s’étend une terrasse ombragée, parfaite pour échapper au soleil. À l’intérieur, une grande salle au décor éclectique, fait de bric et de broc, d’objets vintage aux touches industrielles, s'harmonise parfaitement avec l’architecture du bâtiment.

Pour des tapas et cocktails, bienvenue à la Monroe.

À cette adresse d’habitués, relativement peu touristique (c’est une denrée très rare à Barcelone), le personnel est tout à fait charmant et très heureux de recevoir de nouveaux clients.

Les cocktails y sont excellents. Les nachos sont délicieux et seraient, paraît-il, les meilleurs de la ville. Les tapas traditionnelles et les plats y sont tout à fait savoureux et copieux. Les prix sont restés très raisonnables malgré l’inflation et l’invasion touristique. Pour une expérience plus surprenante, on vous conseille de vous laisser tenter par les suggestions de tapas du jour, plus créatives.

Plaça de Salvador Seguí, 1-9

2 The Chök Shop

Pour une escale barcelonaise, impossible de passer à côté de ces pâtisseries 100% artisanales qui enchanteront les gourmands de tous âges. Le décor y est soigné, les étales débordent de douceurs toutes plus alléchantes les unes des autres et certaines boutiques sont aussi ouvertes sur les laboratoires de fabrication: là où la magie opère.

Ouvert il y a une dizaine d’années, The Chök Shop proposait alors de jolis donuts bien joufflus. Depuis, l'offre a évolué pour toujours plus de gourmandise avec désormais, de gros «cronuts» généreusement garnis. Nos favoris? Le pistache végan et l’incontournable Oreo! Les cookies mi-cuits et les cupcakes fondants sont aussi immanquables! Pour les fans du genre, les différentes propositions de cinnamon rolls sont aussi particulièrement savoureuses.

Plaça Comercial, 9

Carrer d'Astúries, 93

3 The Brunch & Cake

Des vacances citadines ne seraient pas complètes sans un bon brunch, et Barcelone ne fait pas exception! Voici une des stars de la capitale catalane, qui compte désormais sept restaurants pour bruncher aux quatre coins de la ville. Et attention, si l’enseigne est prisée par les touristes, cela ne l’empêche pas d'être au top du game en matière de brunchs.

Ici, c’est le paradis des foodies. Les assiettes sont ravissantes. Le décor on fleek est fleuri, lumineux et bohème, enfin le choix pléthorique. Le top? Les pancakes et l'absolument incroyable french toast (pain perdu).

Les pancakes sont à essayer absolument!

Le personnel y est tout à fait charmant. Attention, aucune réservation n’est possible ici, et l’attente peut être longue, surtout après 10h30. On déconseille ces restaurants à ceux qui fuient les influenceurs... mais pour les autres, c’est une expérience à ne pas manquer!

Via Laietana, 54

Passatge Madoz, 6

4 Spicy Soul Hotspot

Spicy Soul Hotspot est un lieu atypique à découvrir en groupe ou en famille. Certes, ce n’est pas très ibérique, mais un peu d’exotisme ne fait jamais de mal! Ici, on se régale de fondues chinoises authentiques, comme en témoigne la présence d'une large clientèle de Barcelonais d'origine chinoise, ainsi que de nombreux touristes coréens et chinois en visite.

Le décor hyper moderne et parfaitement pensé pour recevoir les groupes et les familles, propose des tables équipées de «hotspots» intégrés, offrant une expérience immersive et conviviale, avec prises pour charger ses appareils et commandes via une tablette tactile.

On conseille particulièrement cette adresse avec les enfants car Spicy Soul Hotspot a un employé un peu particulier: il s’agit d’un robot de service chat. A moins que ce ne soit un robot-chat de service. C'est lui qui apporte les plats à chaque table. Si les puristes crieront au scandale, les plus jeunes eux apprécieront particulièrement ce détail ludique et kawaï à souhait!

Carrer de Girona, 51

5 Doña Rosa

Voici une discrète adresse du mythique Del Raval (l’un des quartiers historiques du centre-ville), un petit joyau, à l'abri des foules touristiques, dont vous garderez précieusement le secret. Le bar-restaurant Doña Rosa se trouve en face du MACBA (le Musée d'Art Contemporain de Barcelone dont on vous conseille définitivement la visite). Sa petite terrasse s'étend sur le parvis du musée, qui retrouve son ambiance locale en fin de journée, une fois les touristes partis et la fraîcheur – presque – revenue.

Ici, pas de nachos-guacamole, mais des patatas bravas tout de même, accompagnées d’une cuisine de partage aux croisements de l'Argentine et d'Israël. Au généreux programme, on découvre une excellente aubergine au yaourt et tahini, un incroyable houmous, un shawarma de poulet servi dans un pain pita, ou encore un ceviche de poisson blanc et nectarines. Et pour ceux qui ne souhaitent pas partager, l’adresse suggère aussi une ribambelle de burgers ou de copieux sandwichs.

Carrer de Ferlandina, 27