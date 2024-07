7 adresses gourmandes qui vous feront aimer Chambéry

Ça trompe énormément: la fontaine aux éléphants de Chambéry est parfois surnommée les «quatre sans cul».

Jennifer Segui

Arrivé à Annecy, il suffit de pousser une quarantaine de minutes de plus et de longer un moment le lac du Bourget pour y parvenir. Entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse, la préfecture de la Savoie est, avec ses quelque 60'000 habitants, l’une de ces petites villes de France où il fait bon vivre. Ancienne capitale des Ducs de Savoie, elle offre un charmant centre-ville en grande partie piéton, entre petites places ombragées, ruelles étroites entrecoupées de traboules et façades médiévales.

Si les produits du terroir offrent d'innombrables possibilités quand il s’agit de passer à table, la proximité de l’Italie et le dynamisme de la ville, peuplée de nombreux étudiants, font de Chambéry une ville pleine de surprises où s’attarder et… s’attabler!

9h00 (tapantes): petit-déjeuner chez Onni

Formé en école hôtelière, Julien, que l’on retrouve derrière le comptoir de ce lieu ouvert du petit déjeuner au goûter, s’est inspiré de ses voyages pour le créer. Un peu de Finlande, un peu d’Australie… Voici les ingrédients d’Onni où l’on peut bruncher tous les jours de la semaine, déjeuner rapidement chaque midi ou encore s’offrir un délicieux quatre heures.

Cafés et thé de qualité, pancakes fluffy et oeufs bénédictes (fameux!) le matin, wraps, quesadillas ou pulled pork burger le midi et golden latte et cheesecake de malade pour 16 heures… Il ne reste plus qu’à choisir le moment de la journée que vous préférez pour dire «J’ai faim».

Rue Juiverie 94, Chambéry

10h31'28: pavlova chez Ernest

Pour cette pause en terrasse sur la place Saint-Léger, on s’arrête chez Ernest, une petite pâtisserie de quartier qui a tout d’une grande. Derrière cette enseigne où les délicieuses créations sucrées varient au gré des saisons, on trouve le chef Etienne Robert qui, après avoir œuvré au Ritz, a travaillé avec Alain Ducasse.

Revenu dans sa région d’origine, il propose ici une carte de délices individuels ou à partager qui surprennent toujours à chaque visite, comme son feuilleté à la rhubarbe, sa brioche pistache cerise ou encore son trop trop bon chausson au citron.

Place Saint-Léger 49, Chambéry

On aime aussi… franchir la porte du Fidèle Berger, jolie boutique classée aux monuments historiques datant de 1832 pour y déguster une création pâtissière de Cédric Pernot. Véritable institution gourmande, on s’y presse notamment le dimanche pour le dessert du repas de famille.

Rue de Boigne 15, Chambéry

11 heures moins cinq: l’heure du pain

Il suffit de passer devant la boulangerie Hexagone pour avoir envie illico presto d’y pénétrer et de se shooter à l’odeur du pain juste sorti du four. Dans cette boutique dont la devise est «Plutôt pétrir debout que de vivre à genoux», les différents pains ont la croûte foncée et la mie bien alvéolée.

Quant aux gâteaux et autres viennoiseries, elles sont du genre dodues et réalisées avec des produits locaux et de saison. Un lieu où le goût et la générosité l’emporte volontairement sur la finesse. Tant au niveau de l’humour que des recettes ! Avis aux épicuriens!

Rue Bonivard 5, Chambéry

Midi douze: copieux gueuleton chez Amédée

On s'écarte légèrement de l'hyper-centre pour se rendre chez Amédée. Fans de bonnes viandes, de bons vins et d’adresses faciles où se réunir aussi bien entre potes qu’en famille, vous êtes au bon endroit. Au programme de cette taverne conviviale auto-proclamée, on trouve de belles assiettes, qui plus est copieusement servies, où la viande, de qualité et cuite avec respect, tient la vedette.

Que l’on soit amateur de burgers bien gourmands, de tendrissimes côtes de bœuf ou d’os à moelle du genre roboratif. Les desserts, dont une très gourmande mousse au chocolat servie à la louche, sont délicieux. Pour ceux qui aiment le vin et les pâtes dures et molles, la maison propose un vin gourmand, soit un ballon de rouge accompagné d’une sélection de fromages du coin plus que désirable.

Rue Sommeiller 1, Chambéry

14h39: du shopping, mais du qui se mange

Si la perspective du retour en Suisse vous fout déjà le moral à zéro, remplissez donc votre panier (ou votre tote bag si vous habitez sous gare à Lausanne) de victuailles pour prolonger le plaisir. Reblochon, tommes, Beaufort… Les fromages de Savoie offrent toute leur saveur fruitée et se prêtent à toutes les dégustations et recettes. A deux pas de la place de Genève et de ses halles bien animées le matin, La Fromagerie, c’est un superbe assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs.

Ils sont tous au lait cru et tous issus de petits producteurs et rassemblés avec amour et passion par Nathalie et Jean-Noël Martin. L’adresse, qui propose aussi des produits d’épicerie fine, fabrique de délicieux desserts maison. Le riz au lait, enrichi de crème, vaut à lui seul le détour.

Rue Jean-Pierre Veyrat 19, Chambéry

Pour une petite touche italienne, rendez-vous chez Nonna Lisa, une épicerie fine où dénicher de délicieux produits pour la plupart venue de Calabre, la région natale de Natacha, la propriétaire du lieu. Mortadella de cochon noir ou di bufala, burrata ultra crémeuse… L’adresse est connue des meilleures tables du coin qui s’y approvisionnent en pâtes fraîches, fabriquées maison à base de farine de blé dur des Pouilles et d’oeufs frais de Savoie.

Rue de Boigne 10, Chambéry

16 h: café vietnamien chez Anh Coffee & Bistro

Voici une adresse originale, un concept franchement novateur et qui fonctionne. Que diriez-vous de prendre place dans une ambiance colorée à l’heure du goûter, mais aussi du lunch ou du dîner pour y passer un moment entre Savoie et Asie?

Entre les cafés vietnamiens, les cocktails créatifs et les plats aux saveurs et aux couleurs surprenantes, on ne sait plus où donner de la tête et du palais. Et on se prend au jeu de vouloir tout goûter. Par exemple, un riz gluant vert ou ce Che Chuoi Sai Gon (on n’est pas très sûr de l’orthographe), un délicieux dessert à la patate douce. L’adresse propose aussi un brunch et de très créatifs cocktails et mocktails.

Rue du Théâtre, 2, Chambéry

20h20: Gai comme un Pinson pour le repas du soir

A deux pas du très pratique parking du Carré Currial, le Pinson est un peu caché par la végétation de son agréable terrasse. Situé le long d’une traboule qui déboule non loin de la Place Saint-Léger, ce restaurant joliment décoré est tenu par un couple, Maud et Adrien Trouilloud. Tandis que Maud, qui a fait ses armes dans l’univers du luxe, s'occupe de la salle, Adrien, lui, œuvre en cuisine.

Étoilé au restaurant Rech d’Alain Ducasse et à la Maison Lasserre, ce chef créatif au CV plus que remarquable maîtrise parfaitement son affaire. Et offre une cuisine moderne, gourmande influencée par les années que le couple a passées au Liban avant de venir s’installer à Chambéry. Cet été, à la carte, qui change régulièrement, le poulpe grillé côtoie par exemple les escargots persillés et la volaille marinée au zaatar n’est pas très loin de l’épaule de cochon de lait croustillante. Quant à son célèbre «affogato à sa façon» servie en dessert, les habitués ne peuvent simplement plus s’en passer.

Place Monge 22, Chambéry