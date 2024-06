Ouvert de 7h30 à minuit, la Brasserie de Montelly accompagne les clients du café jusqu'au dernier verre.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Sur le papier, c'était simple. Aller manger en coup de vent à la Brasserie de Montelly à Lausanne afin d'écrire un article sur l'établissement. La routine, en somme. Quatre plats et trois bières plus tard, j'avais quelques notes griffonnées sur mon calepin, et surtout l'envie d'une bonne sieste. Le signe que ça c'était plutôt bien passé.

Ouverte en 1929, la Brasserie de Montelly a dernièrement connu quelques changements de mains. Elle été reprise début 2023. S'agit-il d'ailleurs vraiment d'une brasserie, ou d'un bistrot? Ambiance conviviale, cuisine simple et savoureuse, du petit-déjeuner jusqu'au soir, carte resserrée: il y a sans doute un peu des deux là-dedans.

Tout est fait maison

«C'est un esprit de brasserie à la française qu'on redynamise à notre sauce, précise Marco Cali, le chef cuisinier: «Nous avons une carte réduite de plats préparés avec des produits frais, locaux, et tout est fait maison, jusqu'aux fonds!». En entrée, on tombe sur un excellent foie gras maison servi avec un peu de chutney et une brioche grillée (22 francs), qu'on complète avec un garlic bread préparé à même la baguette, de chez Bread Store s'il vous plaît (8 francs), et puis tant qu'à faire le tartare du chef surmonté d'un gros capron et de quelques pickles de légumes (18 francs).

Les plats s'inspirent des bouchons lyonnais avec une sympathique salade de lentilles sans lardons, mais avec un œuf mollet (20 francs), des bistrots parisiens avec une excellente entrecôte (boucherie Stuby, Vevey) et de très fines et croustillantes frites maison (28 francs). Et bien sûr, des spécialités vaudoises avec des malakoffs servis en salade (26 francs).

Un café, un bistrot, une brasserie et beaucoup de vie

Outre ces classiques, la carte change chaque mois avec les saisons. Marco Cali sert ces jours un canard à l'orange et ses pommes sarladaises, un filet d'omble chevalier et sa jardinière de légumes, ainsi qu'un samossa maison farci de petits pois, pommes de terre, coriandre et avec un chutney aux pommes et raisins secs. En juillet, si les filets de perche du lac sont denrées rares, la fricassée de volaille aux morilles et sa tombée d'épinards devrait être, elle, de la partie.

Dans la salle en semi-rotonde, à déco vintage, aux murs lambrissés et au sol en parquet, la bière de La Nébuleuse à Renens coule à flots, l'ambiance est animée - bruyante, diront les tristes sires - mais que voulez-vous. Qu'il s'agisse d'une brasserie ou d'un bistrot, la Brasserie de Montelly est endroit où l'on boit, où l'on mange, où l'on vit, et c'est pour ça que c'est si bien.

Brasserie de Montelly

Chem. de Montelly 1, Lausanne