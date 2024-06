La Supérette, enfin une super terrasse à Lausanne

Le soir, étudiants, couples et collègues en afterwork se rejoignent pour boire un coup, avec ou sans alcool.

Siméon Calame

«Par sa situation au nord de la Riponne, pas loin du local d'injection et derrière des murs de béton, cette terrasse n'est certes pas la plus avenante... Mais plutôt que de faire tabula rasa et créer tout autre chose, nous voulions travailler avec les éléments déjà en place ici. Ce fut un joli défi!»

Gérante de La Supérette, ce bar-terrasse lausannois aux airs de biergarten berlinois, Beryl Sepulveda s'enthousiasme lorsqu'elle évoque cet établissement éphémère estival né au printemps 2023. Répondant à un appel à projets de la Ville de Lausanne afin de faire vivre l'édicule du nord de la Riponne, une équipe multidisciplinaire est sortie du lot avec La Supérette, notamment grâce à son objectif premier: favoriser la mixité sociale à travers un lieu convivial. On confirme: c'est un vrai bon spot pour chiller et faire des rencontres. Mais aussi pour bien manger.

Les croquettes se dégustent au poulet rôti ou aux champignons et gruyère.

Assiettes gourmandes et vins natures

Oui, malgré sa situation peu engageante, La Supérette est un havre de gourmandise ceint de grands bacs de plantes et de mobilier coloré. Depuis le début de l'aventure, c'est la cheffe Alba Farnos Viñals, anciennement au gram à Renens et désormais cheffe indépendante, qui signe les cartes. Les, car il y a une carte du midi et une carte du soir.

Sur la première carte, celle de midi, tout est «super»: le superdwich (un bánh mì au boutefas), le supervert (des gnocchis aux épinards, poireaux et fromage de brebis), le supergraines (un taboulé au riz des prairies, courgette et raisins secs) et le superviande (cuisse de poulet rôtie à la raisinée, colrave et beurre noisette).

Sur la seconde carte, tout est super aussi, mais avec des airs espagnols, la cheffe étant catalane. «Nous voulons rendre accessible une cuisine différente, soignée et locale, continue Beryl Sepulveda. Alba se fournit chez les producteurs du marché, qui prennent place les mercredis et samedis à 150 mètres de la Supérette. C'est important pour nous de valoriser les producteurs locaux et de montrer aux gens que ces derniers proposent de sublimes produits.»

Ah, ces croquettes au poulet rôti et leur dip au romarin... Fabuleuses de croustillance et de saveurs, elles s'accordent à un frais riesling non-filtré de Serge Diserens, à Villeneuve. Les patatas bravas bien salées se piochent à la fourchette et se trempent dans un aïoli à l'huile de paprika fumé, et les (trop) petites ailes de poulet marinées aux épices espagnoles se dévorent et nous en mettent plein les doigts.

Pas grave, on se les lèche avec délectation, avant de commander un nouveau verre de vin. Nature, évidemment. C'est Paul Marsden, compagnon d'Alba, qui signe le choix des vins. C'est avec son succulent accent anglais qu'il liste les propositions du moment. Et c'est une petite équipe au dynamisme communicatif qui sert les verres et les cocktails. Et les cidres: allons-y pour le Saïdah, de la Brasserie des Franches Montagnes.

Pas d'alcool? Pas de problème: le thé froid maison est une vraie tuerie!

Bienvenue aux familles et aux enfants

On se souvient: avant les fraîches boissons et les succulents plats, la Supérette est un lieu de partage et de mixité. «Au centre-ville, entre le Palais de Rumine, le local d'injection, la halte de jeux de la Grenette ou encore l'atelier participatif de réparation de vélos, nous souhaitons vraiment jouer un rôle social et de mélange de cultures, insiste Beryl Sepulveda. Nous mettons donc régulièrement sur pied des événements divers.»

C'est ainsi que l'on s'y presse, par exemple, chaque premier dimanche du mois pour profiter du vide-dressing mensuel (le 7 juillet prochain, d'ailleurs). Entre deux achats de robe à fleurs et de sandalettes, on profite de siroter un thé froid maison servi avec le sourire, et de chiller seul ou entre amis. La Supérette, en toute simplicité.

La Supérette

Place de la Riponne 10, 1005 Lausanne