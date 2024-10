Photo: DR

Nouhad Monpays

À deux pas de la place des Augustins à Genève, c'est une petite adresse à ne pas manquer. Meylaw est un restaurant ludique proposant des créations asiatiques avec un fort accent sur la street food traditionnelle d’Asie du Sud-Est, mais aussi quelques spécialités fusion amusantes.

Tour d’Asie et cuisine fusion

Assez réfléchi, le décor de Meylaw rappelle une ruelle de commerce de rue ou de marché de nuit typique des mégapoles d’Asie du Sud-Est. Il faudra cependant patienter pour s'immerger dans un Pékin genevoise: on ne peut pour l’instant que commander à emporter.

On commence avec un corn dog, spécialité coréenne qu'on commence à apercevoir dans des festivals de street food locaux: un bâtonnet avec une saucisse panée fourrée au fromage. C'est bien cochon, gourmand et fondant, comme on aime, bref, une spécialité parfaitement réconfortante, à manger bien chaude. Elle est ici proposée avec une demi-saucisse de poulet, de la mozzarella, et surmontée d’une sauce cheddar et de ketchup. Pour le fun et parce qu’on est en Suisse, je l’ai pimpée avec du fromage à raclette: pas mal du tout!

Dans un autre style, leurs beaux bánh mì sont aguicheurs. Va pour un korean mi au poulet coréen frit et croustillant avec une sauce acidulée, de crudités marinées façon do chua (fermentés), de coriandre fraîche, et relevé par une sauce «secrète». Le jeu de textures est idéal, les saveurs bien marquées: c'est très, très bon.

Enfin, je me laisse tenter par le lok lak, pour une incursion au Cambodge cette fois. Le lok lak est un plat de riz sauté à la tomate, hyper réconfortant. Il est garni de bœuf sauté au poivre, d’un œuf coulant, et de crudités marinées. Super bon et très copieux pour le prix raisonnable de 23,90 francs. Meylaw propose aussi toute une collection de burgers créatifs basés sur la cuisine fusion.

Cookie-mochi

Deux mots sur le dessert, pour une autre fusion: des mochis-cookies (ou cookies-mochis?). Imaginez par exemple un cookie au matcha, dont le cœur serait un mochi noix de coco. Je recommande tout de même un bref passage au four avant dégustation. Quant aux cookies normaux, présentés sur le bar, ils ont l'air appétissants que très gourmands. C'est parti pour un Nutella-Kinder et un red-chocolat, en version cookies new-yorkais aux cœurs mi-cuit: une réussite.

Avec ce décor léché très manga et ces recettes branchées et pointues, les propriétaires de Meylaw savent surfer sur l'engouement pour l'univers de la street food asiatique. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai: un premier Meylaw a ouvert à Annemasse, et ils tiennent aussi le Neiji Coffee, un café japonais très tendance dans la même ville.

Rue de Carouge 63, Genève