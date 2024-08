Un café new-yorkais a importé les muffins français des JO de Paris, devenus viraux avec les vidéos TikTok d'un athlète. Certains ont attendu deux heures et déboursé 10 dollars pour se procurer ces gâteaux industriels, et ça a fait sourire les Français.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Des Américains qui s'arrachent un muffin industriel français? Voilà qui est autant incongru que des Français qui se battraient pour une baguette Walmart! Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé ce week-end à New-York.

C'était l'un des mèmes des Jeux Olympiques de Paris: le nageur norvégien Henrik Christiansen se filmait en mettant en scène son coup de foudre pour des muffins au chocolat servis au village olympique. Des péripéties qui lui ont valu le sobriquet de «muffin man».

Une semaine et des millions de vues plus tard, un café new-yorkais a vendu ces fameux muffins, surfant sur le buzz suscité par cette histoire. L'enseigne Isshiki Matcha a importé une cargaison de 300 de ces pâtisseries pour lesquelles les Américains ont fait la queue pendant des heures sur le trottoir, samedi 17 août. Sur les réseaux sociaux, les heureux (et patients) élus louaient les qualités du muffin. L'engouement Outre-Atlantique est tel qu'on retrouve déjà la recette sur le site du «New York Times».

Chose curieuse, il s'agit non pas d'un produit artisanal, mais d'un pur muffin industriel. Erronément surnommé «muffin du Crous», du nom des restaurants étudiants où des muffins semblables sont vendus pour 3 euros, ils proviennent en fait, comme l'a démontré «Le Parisien», de la société Coup de pâtes. Sur son site, le «maxi muffin chocolat intense» est présenté comme un «muffin cacao fourré au chocolat», et garni de «chunks de chocolats noir et au lait».

En France, on en rigole encore. Attendre deux heures pour déguster un muffin industriel vendu 11 dollars, l'équivalent de dix francs ou dix euros, il n'y a que les Américains pour trouver cela parfaitement normal. Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Certains ont tourné l'affaire en dérision, quand d'autres s'inquiètent d'une possible flambée des prix des muffins.

Ce n'était pas la première fois que des athlètes olympiques tombaient amoureux de vulgaires produits industriels: la gymnaste Simone Biles s'est régalée avec des pains au chocolat tout prêts, ce que les internautes n'ont pas manqué de déplorer.

