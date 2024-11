Le parc Universal Studios Japon, troisième plus visité au monde, accueillera une zone Donkey Kong dès le 11 décembre. Cette expansion va faire doubler la taille du parc.

Cette expansion marque un tournant stratégique pour Nintendo qui veut sortir de sa dépendance aux consoles. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Nintendo, le géant nippon du jeu vidéo, a annoncé mardi l'ouverture en décembre d'une zone dédiée à son célèbre gorille Donkey Kong au parc d'attractions Universal Studios au Japon, nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion au-delà des consoles. Cette nouvelle aire qui ouvrira ses portes le 11 décembre sera une extension de la zone «Super Nintendo World» ouverte en 2020, doublant quasiment la surface dédiée à la marque sur place.

Dans cet univers de jungle, les visiteurs pourront notamment découvrir des attractions comme un chariot de la mine cheminant à l'intérieur d'un gigantesque «Temple d'or» ou participer à des duels de congas. Universal Studios Japan a attiré l'an dernier 16 millions de visiteurs, ce qui en fait le troisième parc d'attractions le plus visité au monde, selon la société de conseil Aecom.

Virage stratégique

«Donkey Kong a fait ses débuts il y a plus de 40 ans dans le premier jeu d'arcade que j'ai créé», a rappelé dans une vidéo mise en ligne mardi Shigeru Miyamoto, père de nombreux personnages phares de Nintendo. «Il a commencé comme un personnage de pixels en 2D (...) et maintenant son univers a pris vie et peut être expérimenté par les visiteurs», a-t-il ajouté.

Ce parc s'inscrit dans un virage stratégique lancé par Nintendo il y a une dizaine d'années afin d'accroître la visibilité de ses personnages, via des films ou des magasins vendant des produits dérivés. Donkey Kong est né d'un échec, quand au début des années 1980 Nintendo doit d'urgence créer un nouveau jeu pour reconvertir des milliers de bornes d'arcade de l'entreprise ayant fait un flop commercial aux Etats-Unis.

Le coup de génie de Miyamoto

Shigeru Miyamoto, alors jeune créateur, imagine d'abord un jeu dans l'univers de Popeye, mais pour des raisons de droits doit transformer ses personnages: c'est la naissance de «Donkey Kong», dont la borne d'arcade est mise en vente en juillet 1981.

Le personnage contrôlé par le joueur n'est pas le fameux gorille mais un petit bonhomme sautillant qui n'a pas encore de nom, et deviendra Mario, le plombier le plus célèbre du monde, finissant par voler la vedette à Donkey Kong. Le gorille à cravate rouge s'imposera cependant comme un personnage incontournable de Nintendo, présent dans de nombreux titres comme les «Mario Kart» ou «Super Smash Bros.», en plus de ses propres aventures.