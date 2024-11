Nintendo dévoile les premiers détails de sa prochaine console

Plusieurs jeux sont déjà annoncés pour la nouvelle console de Nintendo, dont «Donkey Kong Returns HD» et «Pokémon Legends: Z-A». La Switch 2 pourrait également offrir une résolution 4K, ravissant ainsi les fans, mais cela aura un prix.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

1/5 Le personnage le plus célèbre de l'univers Nintendo sera certainement présent sur la prochaine console. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Bolzern

Commençons par la bonne nouvelle: tous les jeux actuels de la Switch devraient continuer à fonctionner sur la nouvelle console de Nintendo. Le PDG, Shuntaro Furukawa, l'a confirmé lui-même et a annoncé que le nouveau produit serait présenté d'ici mars 2025. Avec cette mesure, le groupe réagit à la baisse des ventes de consoles. En effet, au cours du dernier trimestre, ces dernières ont chuté de 31%.

La Switch reste néanmoins un succès: avec 146 millions d'exemplaires écoulés, elle occupe actuellement la troisième place des consoles de jeux les plus vendues de tous les temps, après la Playstation 2 (159 millions) et la Nintendo DS (154 millions).

Le successeur de la Switch probablement plus cher

La mauvaise nouvelle maintenant: la nouvelle console sera plus chère. Les analystes prévoient un prix compris entre 399 et 499 dollars (350 et 440 francs environ). La console actuelle coûte 299 dollars (260 francs). Le prix n'a pas changé depuis le lancement en 2017. En 2021, une version légèrement améliorée est toutefois apparue pour 349 dollars (305 francs).

Les détails techniques de la prochaine console ne sont pas encore officiellement connus, mais de nombreuses rumeurs circulent. Selon celles-ci, la nouvelle console devrait être dotée d'un écran plus grand (huit pouces au lieu de sept). Le fabricant souhaite également améliorer le processeur de la nouvelle console. En outre, la mémoire vive et l'espace de stockage interne devraient être augmentés.

Switch 2: plusieurs jeux déjà annoncés

D'une manière générale, on peut supposer que la nouvelle console s'appuiera sur les fonctions de la Switch. Elle pourra donc être utilisée de manière stationnaire sur la télévision, comme la génération actuelle, et de manière mobile grâce à son écran. Les fans espèrent en outre que la Switch 2 pourra sortir en 4K. Une série de jeux est déjà annoncée pour 2025. Parmi eux, «Donkey Kong Returns HD», «Metroid Prime 4: Beyond», «Pokémon Legends: Z-A» et «Civilization VII».