Le cours de l'or a atteint un nouveau record de 4383,76 dollars l'once le 22 décembre 2025. Cette hausse est due aux anticipations de baisses des taux d'intérêt par la Fed en 2026, à la suite de l'affaiblissement du marché du travail et au ralentissement de l'inflation.

ATS Agence télégraphique suisse

Le cours de l'or a atteint lundi 4383,76 dollars (3484,98 francs) l'once, battant son record d'octobre, les investisseurs anticipant de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain.

Une série de données publiées la semaine dernière relève un affaiblissement du marché du travail américain et un ralentissement de l'inflation, incitant la Banque centrale à assouplir davantage sa politique monétaire.

Paralysie budgétaire américaine

Ces derniers mois, la paralysie budgétaire américaine, la guerre commerciale menée par Donald Trump et les risques géopolitiques ont alimenté l'appétit des investisseurs pour le métal jaune, valeur refuge par excellence, face à une perte de confiance dans le dollar.

L'or avait atteint un précédent record en octobre, à 4381,52 dollars l'once, ce qui représentait une hausse de 67% depuis le début de l'année. Mais en raison de prises de bénéfices des investisseurs, le cours de l'or avait connu dès le lendemain une baisse de plus de 5%: de telles baisses n'avaient pas été constatées depuis les premiers mois de la pandémie de Covid, en 2020.