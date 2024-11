Selon une étude, les actions ont nettement mieux performé sous les présidents du parti démocrate. Photo: IMAGO/Sipa USA

Gabriel Knupfer

Pour Donald Trump, les calculs sont bons: son premier mandat (2017-2021) a offert aux États-Unis «la meilleure économie de tous les temps». L'ex-président n'en finit plus d'invoquer la bourse, qui a, il est vrai, connu un boom sous son mandat avec une progression moyenne du S&P 500, un important indice boursier américain, de 14,1% par an.

Parallèlement, Trump met en garde contre les projets prétendument «d'extrême gauche» de sa concurrente Kamala Harris. Ceux-ci feraient s'effondrer l'économie et les cours des actions. L'idée selon laquelle les républicains à la Maison-Blanche seraient meilleurs, du moins pour l'économie suisse, reste répandue parmi les représentants de l'économie suisse.

Du côté du clan Harris, on assiste à une communication en miroir: Trump serait celui qui, avec son comportement erratique et ses fantaisies douanières, plongerait l'économie mondiale dans l'abîme.

Dans ce contexte, il peut s'avérer utile de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de se demander qui, des démocrates ou des Républicains, ont le mieux performé sur la bourse?

Les Démocrates en tête de cinq points

La réponse courte est sans appel: selon une étude du cabinet de conseil en investissement Retirement Researcher, les actions ont nettement mieux performé sous les présidents du parti démocrate que sous les Républicains. Concrètement, depuis 1926, le S&P 500 a progressé en moyenne de 14,8 % sous présidence démocrate et de seulement 9,3% sous mandat républicain.

Entre 1926 et 2023, les Démocrates ont cumulé 51 ans à la tête de la première puissance mondiale contre 47 pour les Républicains. Tandis que les exemples les plus extrêmes remontent quelque peu - le républicain Calvin Coolidge avait par exemple des taux de croissance de plus de 30% par an dans les années 1920 - Bill Clinton se distingue dans l'histoire plus récente: le démocrate, qui a gouverné les États-Unis de 1993 à 2001, peut ainsi arguer d'un taux de croissance des actions de 17,2% par an en moyenne.

Par ailleurs, depuis la Seconde Guerre mondiale, seuls deux républicains, George H. W. Bush (président de 1989 à 1993) et Richard Nixon (président de 1969 à 1974), ont exercé leur mandat avec un marché boursier à la baisse.

Biden a lui aussi connu le succès

La présidence de Joe Biden s'est également déroulée sous les meilleurs auspices boursiers avec un S&P 500 qui, comme le rapporte CNN, a progressé de plus de 10% depuis son investiture. Une présidence marquée par la reprise post-Covid-19 ainsi que par le boom des actions dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La question se pose dès lors de savoir quelle est l'influence du président américain sur le marché des actions. Bien qu'il n'y ait pas de réponse simple, des études montrent néanmoins que des événements tels qu'une crise économique mondiale ou des guerres sont décisives pour la bourse que des mesures politiques comme des réductions d'impôts.

La bourse favorise les démocrates sans majorité parlementaire

Autre fait intéressant: toujours selon l'étude, républicains et démocrates font presque aussi bien lorsqu'ils ont le Congrès, composé des deux chambres du Parlement américain, derrière eux tandis que les plus fortes hausses du cours des actions ont eu lieu lorsqu'un démocrate présidait alors que les Républicains dominaient au moins une chambre du Parlement. Une situation qui pourrait bien se reproduire après les élections de mardi.