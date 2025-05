Une attaque contre la concurrence Swisscom baisse ses tarifs de roaming juste avant les vacances

Swisscom baisse ses tarifs de roaming jusqu’à 66% dès le 1er juin Les clients bénéficieront de nouveaux forfaits de données avantageux dans plus de 100 pays – dont 1 Go pour seulement 5.90 francs en Europe, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Publié: 15:25 heures