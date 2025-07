Le CEO de Microsoft Satya Nadella. Photo: Charles Rex Arbogast

ATS Agence télégraphique suisse

Microsoft a publié mercredi des résultats très supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice comptable décalé. Un exercice marqué par une nouvelle accélération de l'informatique à distance (cloud) et de l'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net ressort à 27,2 milliards de dollars, en hausse de 24% sur un an. Rapporté par action, il atteint 3,65 dollars, soit sensiblement mieux que les 3,38 dollars projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet. Trimestre après trimestre, le groupe de Redmond (Etat du Washington) livre avec une régularité métronomique des comptes étincelants, transcendés par la montée en puissance de l'IA générative depuis fin 2022.

Pour la première fois de son histoire, l'entreprise cofondée par Bill Gates a franchi le seuil symbolique des 100 milliards de dollars de bénéfice net sur un exercice comptable (101,8). Alors que le marché s'attend à voir, un jour ou l'autre, le rythme de cette croissance insolente ralentir, Microsoft est même monté en régime lors de la période allant d'avril à juin.

«Signaux forts de demande»

Il a ainsi enregistré une hausse de 27% de ses activités de cloud et de 39% pour sa plateforme d'informatique à distance Azure, ses meilleurs chiffres depuis la refonte de la présentation de ses résultats, il y a un an. Le cloud et Azure dépassent 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année fiscale, soit plus que les revenus totaux de Microsoft il y a dix ans.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre comptable se monte à 76,4 milliards de dollars, en progression de 18% sur un an. L'entreprise n'entend pas lever le pied et prévoit d'investir «plus de 30 milliards de dollars» au premier trimestre de l'exercice 2026, qui court de juillet à septembre, a indiqué la directrice financière, Amy Hood, lors d'une conférence téléphonique.

C'est moitié plus que pour la même période de 2024. Ce calibrage a été décidé du fait de «signaux forts de demande» de produits du groupe, a précisé la responsable, selon laquelle même à cette cadence, le géant informatique ne parvient pas à suivre l'évolution des besoins de ses clients.

Carton plein

Amy Hood a néanmoins prévenu que les investissements seraient moins relevés pour l'exercice 2026 que pour le précédent. «Microsoft continue à maintenir un sain équilibre entre la croissance de son activité et ses investissements d'avenir», estime Angelo Zino, analyste de CFRA.

La publication de Microsoft a été très bien accueillie par les investisseurs. Dans les échanges postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre, déjà proche de ses plus hauts historiques, gagnait près de 9%. «C'est carton plein ce trimestre pour Microsoft», ont commenté, dans une note, les analystes de Wedbush Securities.

«Mais nous pensons que Microsoft entre à peine dans la prochaine phase de monétisation de l'IA», à mesure que «de plus en plus d'entreprises renforcent leurs budgets» consacrés à la mise en place de cette technologie, ont-ils ajouté. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que l'assistant IA Copilot, intégré au système d'exploitation Windows, comptait désormais plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Microsoft 365 a le vent en poupe

L'ensemble de logiciels Microsoft 365 «devient une plateforme à plus forte valeur ajoutée grâce à Copilot», a réagi Jeremy Goldman, analyste du cabinet Emarketer. Il a également salué le redressement de la Xbox et des services associés, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 13% sur un an, soit nettement mieux que lors des deux trimestres précédents (8% et 2%).

«Ce n'est pas qu'un prestataire de cloud», a insisté Jeremy Goldman. «Mais tout un écosystème qui prend, sans faire de bruit, une longueur d'avance sur la concurrence.»