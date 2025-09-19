Le Canada et le Mexique souhaitent un accord «plus équitable» avec Trump
Le Canada et le Mexique souhaitent que l'accord commercial ACEUM les liant actuellement aux Etats-Unis soit «plus équitable et plus efficace», a affirmé jeudi le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une visite à Mexico.
«Nous sommes plus forts ensemble», a souligné le responsable lors d'une conférence de presse aux côtés de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. L'accord ACEUM de 2020 doit être réexaminé en 2026, sur fond de guerre commerciale lancée par l'administration américaine de Donald Trump à l'égard de nombreux pays.
Claudia Sheinbaum s'est pour sa part dite «optimiste» quant à l'avenir du traité commercial nord-américain ACEUM liant son pays au Canada et aux Etats-Unis et qui doit prochainement être réexaminé, sur fond de guerre commerciale menée par Donald Trump.
«Je suis optimiste. Non seulement par conviction, mais parce que je crois que l'accord commercial entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique (...) prévaudra» a-t-elle déclaré.
Source: AFP
Trump promet des droits de douane «assez importants» sur les semiconducteurs
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient «très prochainement» instaurer des droits de douane «assez importants» sur l'importation des semiconducteurs, composant clé dans la course mondiale à l'intelligence artificielle (IA).$
«Nous allons très prochainement instaurer des droits de douane», «pas très élevés, mais tout de même assez importants», a déclaré Donald Trump en marge d'un dîner à la Maison Blanche avec les plus grands patrons de la tech aux Etats-Unis.
Source: AFP
Trump ramène les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%
Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret abaissant les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, au lieu de 25% jusqu'ici.
Ils confirment l'interprétation que le gouvernement japonais avait donnée de l'accord signé avec Washington. Ces surtaxes entreront en vigueur sept jours après la publication du nouveau décret au journal officiel américain, qui n'est pas encore effective.
Source: ATS
Le Brésil envisage des droits de douane réciproques en réponse aux Etats-Unis
Le Brésil envisage d'imposer des droits de douane réciproques aux Etats-Unis en réponse aux surtaxes sur de nombreux produits brésiliens, a appris jeudi l'AFP de source gouvernementale. Le président Luiz Inacio Lula da Silva a autorisé une étude interne sur une éventuelle riposte aux surtaxes de 50% imposées par Donald Trump, a-t-il été indiqué.
La Chambre de commerce extérieur, incluant notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, doit déterminer dans les 30 jours si ces surtaxes tombent sous le coup d'une loi sur la réciprocité adoptée en avril.
Dans ce cas, un groupe d'experts élaborera des «propositions de contre-mesures», qui pourraient inclure des droits de douane réciproques, a expliqué une source, qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisée à s'exprimer. Mais «la porte reste ouverte aux consultations diplomatiques», a souligné cette source, précisant que le gouvernement brésilien devait officiellement informer les Etats-Unis de ce processus vendredi.
«J'espère que cela permettra d'accélérer le dialogue et la négociation», a confirmé le vice-président Geraldo Alckmin devant des journalitses. Le président de gauche Lula a exprimé jeudi sa frustration: «Nous n'avons pu parler à personne, personne aux Etats-Unis.»
Source: AFP
La surtaxe douanière sur les produits indiens passe à 50%
La surtaxe douanière des Etats-Unis sur les produits indiens, de 25% depuis le début du mois, est passée mercredi à 50%, une manière pour Donald Trump de sanctionner l'importation de pétrole russe par l'Inde.
L'Inde est parmi les principaux importateurs de pétrole russe, après la Chine, et le président américain accuse New Delhi d'aider ainsi Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Le nouveau taux ne concernera cependant pas un certain nombre de produits, ce qui en réduit sensiblement la portée.
Source: AFP
25 pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis
L'agence postale de l'ONU a recensé mardi un total de 25 pays ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump.
L'administration Trump a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).
Cette décision a suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Inde ou en Australie, de suspendre les envois de colis à destination des Etats-Unis.
«Les opérateurs postaux de 25 pays membres ont déjà informé de la suspension de leurs services postaux vers les Etats-Unis, invoquant des incertitudes liées notamment aux services de transit», a indiqué l'Union postale universelle (UPU) dans un communiqué.
«Ces suspensions resteront en vigueur dans l'attente de plus amples informations sur la mise en oeuvre des mesures annoncées par les autorités américaines», a ajouté l'institution onusienne.
Source: AFP
Trump prolonge de 90 jours la trêve commerciale avec Pékin (médias américains)
Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin sur le front des droits de douane, rapportent lundi des médias américains, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances.
Le chef de l'Etat a signé un décret pour officialiser le prolongement de cette trêve, selon la chaîne de télévision CNBC, spécialisée dans l'économie américaine, et le Wall Street Journal, qui citent un responsable de la Maison Blanche anonyme.
La Maison Blanche n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.
Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or
Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record.
«Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d'Amérique: l'or ne sera pas soumis aux droits de douane!», a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Trump affirme que les discussions se passent «plutôt bien» avec Pékin
Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les négociations avec Pékin se déroulaient «plutôt bien» à quelques heures de la fin théorique de la trêve qui avait suspendu leur affrontement à coups de droits de douane.
«Nous verrons ce qui arrivera. (...) La relation entre le président Xi (Jinping) et moi est très bonne», a aussi déclaré le chef de l'Etat à la presse depuis la Maison Blanche.
Fin de la trêve commerciale entre la Chine et les Etats-Unis
La Chine a dit lundi espèrer que les États-Unis «s'efforceront» de parvenir à des résultats commerciaux «positifs», à la veille de l'expiration de la trêve commerciale conclue entre les deux pays en juillet.
«Nous espérons que les États-Unis travailleront avec la Chine pour respecter l'important consensus atteint lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État... et s'efforceront d'obtenir des résultats positifs sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuels», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.