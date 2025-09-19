Le Canada et le Mexique souhaitent un accord «plus équitable» avec Trump

Le Canada et le Mexique souhaitent que l'accord commercial ACEUM les liant actuellement aux Etats-Unis soit «plus équitable et plus efficace», a affirmé jeudi le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une visite à Mexico.

«Nous sommes plus forts ensemble», a souligné le responsable lors d'une conférence de presse aux côtés de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. L'accord ACEUM de 2020 doit être réexaminé en 2026, sur fond de guerre commerciale lancée par l'administration américaine de Donald Trump à l'égard de nombreux pays.

Photo: AFP

Claudia Sheinbaum s'est pour sa part dite «optimiste» quant à l'avenir du traité commercial nord-américain ACEUM liant son pays au Canada et aux Etats-Unis et qui doit prochainement être réexaminé, sur fond de guerre commerciale menée par Donald Trump.

«Je suis optimiste. Non seulement par conviction, mais parce que je crois que l'accord commercial entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique (...) prévaudra» a-t-elle déclaré.

Source: AFP