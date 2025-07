il y a 38 minutes

Trump annonce 25% sur les produits indiens à compter du 1er août

Le président américain Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth que les produits indiens feront l'objet de 25% de droits de douane à leur arrivée aux Etats-Unis à compter du 1er août, ajoutant qu'une «pénalité» sera ajoutée pour l'achat de pétrole russe.

Trump annonce 25% sur les produits indiens à compter du 1er août Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Nous faisons peu de commerce avec eux car leurs droits de douane sont parmi les plus élevés au monde et les barrières non tarifaires les plus fatigantes et odieuses», a justifié Trump dans un message, mais l'Inde a également «acheté une majorité de leurs équipements militaires à la Russie et sont les principaux clients de pétrole russe, avec la Chine».

Source: AFP