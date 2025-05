Les clients de Credit Suisse doivent faire un choix: soit ils transfèrent maintenant leur compte chez UBS, soit ils cherchent une nouvelle banque. Pour que le plus grand nombre de clients ose le changement, le géant helvétique propose même un compte gratuit!

1/5 Le rachat d'UBS par Credit Suisse est en passe d'être achevé. Photo: Pius Koller

Nicola Imfeld et Blicky IA

UBS crée la surprise avec une nouvelle offre de base gratuite baptisée Key4 Banking Pure, comme le rapportent vendredi les journaux de Tamedia. Actuellement, les clients de Credit Suisse disposant d’un compte salaire CSX gratuit sont informés par la grande banque. Selon ces médias, ils se voient en principe proposer un compte Key4 gratuit chez UBS. A noter: l’offre vise non seulement les anciens clients de Credit Suisse, mais aussi les nouveaux.

D’après un porte-parole d’UBS, cette offre comprend un compte privé, un compte d’épargne, une carte de débit et une carte prépayée. «Lors de la conception de notre offre de produits et de services, nous nous basons sur les besoins et le comportement de nos clients», explique-t-il aux journaux de Tamedia.

L’introduction de ce compte gratuit marque un tournant stratégique pour UBS. Jusqu’ici, la banque justifiait ses tarifs par la qualité de ses prestations. Credit Suisse, pour sa part, avait lancé son offre gratuite CSX il y a cinq ans, en réponse à la montée des néobanques.