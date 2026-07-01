Depuis un forum au Portugal, Kevin Warsh a promis de combattre l'inflation aux Etats-Unis, qui a atteint 4,1% en mai. Il défend l'indépendance de la Fed face aux pressions politiques.

La Fed n'est pas à l'aise avec le niveau de l'inflation aux Etats-Unis

La Fed n'est pas à l'aise avec le niveau de l'inflation aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Les prix sont «trop élevés» aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh, répétant l'engagement de l'institution à ramener l'inflation dans les clous.

«Si certains acteurs, que ce soit parmi les ménages, les entreprises ou dans le domaine financier, pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, eh bien, j'imagine qu'ils seraient déçus», a-t-il dit depuis un forum de banquiers centraux au Portugal. L'inflation a bondi aux Etats-Unis sous l'effet de l'envolée des prix de l'énergie qui a suivi la guerre au Moyen-Orient. Elle a atteint 4,1% sur un an en mai, soit le double de la cible de la Fed.

Kevin Warsh sait qu'il est attendu au tournant en raison du contexte de sa nomination. Il a été désigné par le président Donald Trump, qui a mené une campagne de pression contre son prédécesseur Jerome Powell. Le locataire de la Maison Blanche ne cache pas vouloir des taux d'intérêt nettement plus bas dans l'optique de stimuler l'économie. Il minimise régulièrement le risque qu'une telle détente alimente l'inflation, que la Fed est chargée de combattre. Cela a placé une forme de soupçon originel au-dessus de Kevin Warsh.

«Les prix sont trop élevés»

«Cela fait très longtemps que nous sommes une banque centrale indépendante. Nous restons une banque centrale indépendante aujourd'hui, et cela ne changera pas», a-t-il insisté au Portugal. «Les prix sont trop élevés», a-t-il souligné. Il a remarqué néanmoins que les craintes en matière d'inflation s'étaient apaisées sur les marchés financiers, sur fond de détente au Moyen-Orient et de reflux des prix de l'énergie.

Kevin Warsh a posé comme principe de ne donner aucune indication sur la trajectoire possible de la politique monétaire, laissant les investisseurs interpréter les données économiques et chacun de ses propos. Le fait qu'il insiste sur la volonté de retrouver la «stabilité des prix» (ce qui veut dire pour la Fed une inflation limitée à 2%) est vu comme une inflexion «faucon» pouvant présager un resserrement monétaire. La banque centrale n'a pas touché à ses taux d'intérêt depuis décembre 2025.



