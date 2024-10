La BNS dégage un bénéfice monstrueux sur neuf mois

Le cours de l'or et les positions en monnaies étrangères ont permis à la Banque nationale suisse (BNS) de dégager un bénéfice de 62,48 milliards de francs après neuf mois. Ce montant est à comparer aux 2 milliards engrangés sur la même période l'an passé.

Plus de 62 milliards

Dépendant principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux, le résultat de la BNS peut afficher de fortes fluctuations (archives). Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le profit réalisé sur les positions en monnaies étrangères a bondi à 52,38 milliards de francs, contre 7,01 milliards auparavant, indique jeudi l'institut d'émission. L'envolée du cours de l'or a dopé le résultat lié à ce métal précieux, qui a atteint 16,61 milliards, de 1,07 milliard précédemment.

Les positions en francs ont, elles, causé une perte de 6,22 milliards, légèrement creusée par rapport aux 6,09 milliards des neuf premiers mois de 2023.

Dans son communiqué, la banque centrale rappelle que ses résultats dépendent principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux, ce qui implique de fortes fluctuations. Il n'est que difficilement possible d'en tirer des conclusions pour le résultat de l'exercice en cours, souligne la BNS.