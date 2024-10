La BNS annonce une nouvelle série de billets de banque

Martin Schlegel a tenu une conférence de presse mercredi. Photo: AFP

Marc Strüby

La Banque nationale suisse (BNS) développe une nouvelle série de billets! Son Patron Martin Schlegel l'a annoncé lors d'une conférence de presse mercredi. «On ne peut imaginer une Suisse sans cash, les espèces sont et restent un moyen de paiement populaire», a-t-il déclaré en préambule.

La thématique de cette nouvelle série concernera la «topographie unique de la Suisse». Six altitudes seront représentées: plaine, Plateau, Jura, Préalpes, montagne et haute montagne — réparties sur les valeurs de billets de 10, 20, 50, 100, 200 et 1000 francs. En d’autres termes: la BNS s’en tient à la dénomination actuelle des billets.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les couleurs resteront également les mêmes. La banque centrale lance actuellement un concours de conception pour les nouveaux billets. Ces derniers seront mis en circulation environ 15 ans après le lancement des billets actuels, émis entre 2016 et 2019. Cela n'arrivera donc pas avant 2031 au plus tôt.

Développement suit.