ATS Agence télégraphique suisse

La Réserve fédérale américaine (Fed) a sans surprise laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi et souligné l'impact encore incertain de la guerre au Moyen-Orient sur la première économie mondiale. Les taux directeurs restent donc au niveau qui est le leur depuis décembre, entre 3,50% et 3,75%. Ce scénario a tout pour déplaire au président Donald Trump qui réclame inlassablement des taux plus bas pour réduire les coûts d'emprunt des Américains comme de l'État fédéral. «Quand +Trop tard+ Powell baissera-t-il les TAUX?» écrivait-il encore mercredi sur sa plateforme Truth Social, avant la décision.

Pour les économistes, la guerre qu'il a déclenchée le 28 février au côté d'Israël rebat toutefois les cartes en menaçant tant de faire rebondir les prix que de peser sur la croissance. «Les implications des événements au Moyen-Orient pour l'économie américaine sont incertaines», écrit la banque centrale dans son communiqué.

Pendant deux jours de réunion, ses responsables ont actualisé leurs prévisions économiques pour la première fois depuis décembre. Selon la médiane de leurs projections, les Etats-Unis ne connaîtront quasiment pas de progrès en matière d'inflation cette année. La hausse des prix pourrait s'établir à 2,7% fin 2026. Ils pensaient précédemment que l'inflation serait de 2,4% à cette période. Les prix augmentaient de 2,8% en janvier, selon les dernières données officielles.

Les responsables ont en revanche légèrement amélioré leur prévision de croissance (+2,4% contre +2,3% auparavant). Le chômage est toujours attendu à 4,4%, son niveau actuel.