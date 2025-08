1/4 Martin Hirzel est président de Swissmem, l'association de l'industrie tech suisse. Photo: KEYSTONE

Milena Kälin

Martin Hirzel, 39% de taxes douanières! Quelles sont les conséquences pour les entreprises suisses?

C'est une journée noire pour l'économie d'exportation – plusieurs dizaines de milliers d'emplois sont menacés. L'industrie des machines n'est pas la seule touchée, le textile, les technologies médicales et l'horlogerie souffrent également.

Qui est le plus durement touché?

Malheureusement, ce sont les PME sans production dans l'UE ou aux Etats-Unis qui sont les plus durement touchées. Elles sont de toute façon déjà en mauvaise posture sur le plan conjoncturel. L'industrie européenne souffrira également des droits de douane de 15%, ce qui affectera indirectement notre industrie.

Quelle a été votre première réaction à l'annonce des 39%?

Après avoir appris jeudi soir qu'aucun accord n'avait été conclu, j'ai eu du mal à m'endormir. Cela m'a beaucoup préoccupé. Le 1er août, j'étais déjà bien réveillé dès 5h30 du matin... et j'ai passé toute la journée au téléphone, surtout avec des entreprises.

Les entreprises de Swissmem sont-elles inquiètes?

En avril, nous avions fait un sondage auprès de nos entreprises sur la menace de droits de douane de 31%. Environ la moitié de nos entreprises auraient été moyennement ou fortement touchées. Plus de 10% ont même déclaré que les affaires américaines seraient complètement supprimées. Et maintenant, les droits de douane sont encore plus élevés. C'est dramatique.

Pour de nombreuses entreprises, le fait de devoir se retirer des Etats-Unis est certainement très radical.

Je m'attends même à une vague de licenciements. Le chiffre d'affaires de l'industrie est en baisse depuis sept trimestres déjà. Nous sommes donc déjà dans une mauvaise passe. Avec cette mauvaise nouvelle, de nombreuses entreprises doivent maintenant prendre des mesures.

Les entreprises exportatrices ont de toute façon déjà du mal à cause du franc fort.

Avec le renforcement du franc et les droits de douane de 39%, les produits suisses coûtent aux Etats-Unis 50% de plus qu'au début de l'année. Il faut donc qu'un produit soit vraiment unique pour que le client soit prêt à payer ce supplément.

Selon votre communiqué de presse de vendredi, la prospérité est également menacée. Quel est l'impact du conflit commercial dans notre pays?

Un franc sur deux gagné en Suisse l'est à l'étranger. Cela signifie que la Suisse manquerait d'argent pour la sécurité sociale, la santé et l'infrastructure. Et les entreprises ne pourraient plus se permettre d'augmenter les salaires.

Le Conseil fédéral en a-t-il fait trop peu?

Je ne le pense pas. Les discussions ont été rapidement mises en place et ont bien démarré. Jusqu'à il y a quelques semaines, des signaux positifs ont été émis par les Etats-Unis. Mais il semble que le président américain n'écoute plus ses ministres.

« Il sera très difficile de faire une meilleure offre. Je pense que nous avons été très généreux dans ces discussions »

Quelles sont maintenant vos exigences envers les politiques?

Premièrement, le Conseil fédéral est appelé à poursuivre les négociations. Nous devons utiliser ces sept jours! Deuxièmement, il faut sécuriser les marchés et en ouvrir de nouveaux. Les Bilatérales III avec l'UE, mais aussi les nouveaux accords de libre-échange, ont gagné en importance. Troisièmement, il faut prendre soin de la place économique suisse. Il faut moins de réglementations et moins de charges pour les entreprises.

Vous avez donc encore l'espoir de parvenir à un accord d'ici le 7 août?

Je suis toujours optimiste. Je ne veux tout simplement pas admettre ces 39%. Mais je dis aussi à mes entreprises qu'elles doivent vivre avec le nouveau monde. Les droits de douane ne baisseront plus aussi rapidement. Mais il faut au moins revenir à ces 15%.

Pourquoi?

Nous ne pouvons pas avoir des droits de douane plus élevés que nos principaux concurrents, l'UE et le Japon. Tous deux paient des droits de douane nettement plus bas, à 15%. Combiné au franc fort et aux taxes, cela menace l'existence de nos entreprises suisses.

Avons-nous encore une marge de manœuvre?

Il sera très difficile de faire une meilleure offre. Je pense que nous avons été très généreux dans ces discussions. Pour des raisons de démocratie directe, des accords comme ceux conclus entre les Etats-Unis et le Japon ne sont pas possibles chez nous.

Quelle question aimeriez-vous poser à Donald Trump?

Pourquoi a-t-il tellement peur de nos produits suisses qu'ils ne peuvent être arrêtés que par de tels moyens? Je ne comprends tout simplement pas ce qu'il attend de nous.