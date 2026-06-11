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Guerre en Iran
La BCE relève ses taux de 0,25 point face à l'inflation

La Banque centrale européenne a augmenté ses taux directeurs de 0,25 point ce jeudi, portant le taux de dépôt à 2,25%. Elle réagit à l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Christine Lagarde, patronne de la Banque centrale européenne, déclare que la BCE fait ainsi face à l'incertitude engendrée par la guerre.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi de 0,25 point de pourcentage ses taux directeurs, restés inchangés depuis juillet 2025, pour contrer l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient.

«Grâce à la décision prise aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs reste en bonne position pour faire face à l'incertitude engendrée par la guerre», déclare le communiqué de décisions du jour. Le taux de dépôt, qui fait référence, est porté à 2,25%, le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent désormais respectivement à 2,40% et 2,65%.

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