1/2 Louer ou acheter, telle est la question. La réponse varie en fonction du contexte dans lequel la question est posée. Photo: Shutterstock

Louer ou acheter, telle est la question. La réponse varie en fonction du contexte dans lequel la question est posée. Depuis peu, les experts s'accordent à dire que l'achat est à nouveau plus avantageux que la location. En effet, les taux d'intérêt hypothécaires ont fortement baissé depuis 2022, ce qui rend l'acquisition d'une maison plus intéressante. Car les propriétaires de logement peuvent désormais économiser beaucoup d'argent.

Mieux encore: leur maison ou leur appartement peut leur permettre de constituer un patrimoine financier considérable au fil des ans. Il faut dire que la propriété du logement n'est pas seulement un bien de consommation, mais aussi un bon investissement.

Dans une récente étude sur l'immobilier, la banque Raiffeisen a analysé le rendement d'un logement en propriété. Avec comme objectif de savoir si la propriété du logement constitue une meilleure option que la location.

Les propriétaires avantagés

Le résultat est sans appel: en tenant compte de tous les facteurs d'influence déterminants sur la propriété du logement, le rendement annuel moyen des fonds propres pour les propriétaires s'élève à 7,2 % depuis 1988. Il s'agit là d'un rendement légèrement inférieur à celui d'un portefeuille d'actions suisses (8,1%) sur la même période.

Dans des hypothèses jugées réalistes, Raiffeisen prédit des rendements similaires pour l'avenir. «Dans une perspective à long terme, la propriété du logement est donc pratiquement équivalente aux placements en actions, d’autant plus que le rendement est obtenu avec une volatilité nettement plus faible», explique Fredy Hasenmaile, économiste en chef chez Raiffeisen. «Mais le risque pour les propriétaires de logements est nettement plus faible, raison pour laquelle je dirais que le propriétaire s'en tire en fait mieux», ajoute-t-il.

Pour établir sa comparaison, Raiffeisen part du principe qu'un locataire investit dans un portefeuille d'actions suisses la même somme d'argent qu'un propriétaire de logement injecte comme fonds propres. Dans son analyse, la banque tient compte de tous les facteurs déterminants pour le calcul du rendement. Outre le montant des intérêts hypothécaires, l'augmentation de la valeur du bien immobilier et les frais d'entretien, des particularités telles que l'impôt sur les gains immobiliers ou la valeur locative sont également prises en compte.

Le logement en propriété fait la fortune

Fredy Hasenmaile l'assure: «Le plus grand avantage de la propriété par rapport aux actions réside dans le fait que son illiquidité oblige les propriétaires à rester investis sur le long terme et à simplement laisser passer les périodes de crise.» Selon lui, les propriétaires de logements se soumettent ainsi automatiquement à l'un des principes les plus importants d'un investissement réussi.

«On peut difficilement vendre et racheter en permanence», explique Freddy Hasenmaile. Pour obtenir un rendement comparable sur les marchés financiers, un ménage locataire devrait donc investir son patrimoine de manière très disciplinée et ne pas tomber dans les nombreux pièges psychologiques inhérents aux marchés financiers.

Un investissement qui en vaut la peine

Pour Fredy Hasenmaile, il est clair que pour les sédentaires qui peuvent se le permettre, la propriété d'un logement en Suisse est clairement plus avantageuse. Certes, à court terme, un logement en propriété est un peu plus coûteux qu'un logement en location, car il faut en assurer l'entretien.

«Mais en tant qu'investissement, cela en vaut vraiment la peine», martèle Fredy Hasenmaile. L'expert constate que l'idée d'investir n'est pas suffisamment prise en compte par de nombreux acheteurs. Cela devrait pourtant être un élément important de la réflexion, assure-t-il.