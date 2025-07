1/4 Il y a de multiples raisons d'économiser de l'argent. Photo: Shutterstock

Olivia Ruffiner

Vacances, mariage ou nouvelle télévision: il y a de multiples raisons de faire des économies. Mais au quotidien, on perd vite la vue d'ensemble de ses finances. Une règle simple permet d'y remédier.

La règle des 50/30/20 est une stratégie simple pour garder le contrôle sur ses finances. Cette technique d'épargne est due à la sénatrice américaine Elizabeth Warren et à sa fille Amelia Warren Tyagi. Le duo décrit la règle dans leur livre commun: «All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan» (en français: Tout ce que vous valez: L'ultime plan d'épargne à vie).

La première étape consiste à déterminer le revenu mensuel. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple d'un personnage fictif, Noah, qui est électricien. Selon jobs.ch, ce trentenaire gagne en Suisse en moyenne 65'580 francs par an, soit 5465 francs par mois. Avec les déductions, il reste un peu plus de 4900 francs.

Avec la règle des 50/30/20, ce revenu est réparti en trois catégories: le nécessaire, les souhaits et l'épargne.

1 50% pour les besoins vitaux

Noah doit pouvoir consacrer la moitié de son revenu mensuel au coût de la vie. Concrètement, il dispose de 2450 francs par mois pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque, les factures d'électricité, la nourriture, les frais de transport, l'assurance et les dépenses médicales nécessaires.

Toutes les dépenses nécessaires pour que Noah puisse mener sa vie quotidienne entrent dans cette catégorie. Il est important qu'il garde également un œil sur ses dépenses à l'aide d'une application ou d'un livre de comptes et qu'elles ne représentent pas plus de 50% de ses revenus.

2 30% pour les loisirs

Un peu moins d'un tiers de ses revenus est réservé aux loisirs: des dépenses qui rendent la vie de Noah plus agréable, mais qui ne sont pas absolument nécessaires. Il peut s'agir d'aller au cinéma ou au théâtre, d'acheter un nouvel équipement sportif ou de s'offrir un bon repas à l'extérieur. Noah dispose pour cela de 1470 francs par mois.

Il est important de distinguer clairement ce qui relève d'un souhait et ce qui est un besoin. Il n'est pas rare que l'on dépense inconsciemment trop d'argent pour des envies personnelles. Avec les 30% fixés, Noah peut se faire plaisir sans compromettre son objectif d'épargne.

3 20% pour l'épargne et la réduction des dettes

Une fois les dépenses nécessaires couvertes et les souhaits réalisés, il devrait rester 20% du revenu – dans le cas de Noah, cela représente 980 francs. Il peut utiliser ce montant en toute sérénité pour réduire ses dettes ou le verser sur son compte d'épargne.

Les vacances (ici en Croatie) peuvent être un objectif d'épargne. Photo: Getty Images

Mais l'argent peut aussi être investi dans d'autres instruments financiers comme la prévoyance vieillesse ou des placements en actions et en fonds.

4 La méthode alternative 50/20/20/10

En parlant d'investissements: une adaptation de la méthode populaire de budgétisation circule également sur les blogs et les portails financiers. Les blogueurs financiers recommandent de suivre la règle des 50/20/20/10. C'est le cas de l'Américaine Libby Brooks dans son rapport d'expérience sur «Business Insider».

Elle explique qu'elle a toujours eu un style de vie modéré et qu'elle a donc rarement eu besoin de la totalité des 30% pour ses loisirs. De plus, elle voulait avoir remboursé ses dettes d'étudiante avant l'âge de 30 ans. Libby a donc commencé à répartir 50% pour les besoins, 20% pour les loisirs, 20% pour les économies et les dettes et à investir les 10% restants dans des actions et des fonds.

De cette manière, elle a pu, d'une part, rembourser ses dettes et, d'autre part, assurer sa sécurité à long terme. Enfin, écrit Libby, l'application systématique de cette méthode lui a permis d'atteindre la stabilité financière.