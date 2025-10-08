Trump n'offre pas de concessions commerciales au Canada

Donald Trump s'est montré très aimable mardi avec le Premier ministre canadien, Mark Carney. Il a vanté «beaucoup de progrès» dans les difficiles discussions commerciales entre leurs deux pays, mais sans offrir de concessions concrètes.

«Je l'ai bien aimé dès le départ et nous avons une bonne relation. Nous avons un conflit commercial normal mais nous allons probablement régler cela», a dit le président américain dans le Bureau ovale.

«Nous allons obtenir le bon accord» pour le Canada, a dit le Premier ministre, alors que la guerre commerciale menée par l'administration Trump a profondément perturbé les relations bilatérales et fragilisé l'économie canadienne. Un communiqué publié sur X après la rencontre par Mark Carney souligne toutefois en creux l'absence d'engagement ferme de son hôte.

«Le président Trump et moi savons qu'il y a des domaines dans lesquels nos pays sont en concurrence et d'autres dans lesquels nous serons plus forts ensemble», a-t-il écrit. «Nous nous concentrons sur la mise en place de ces nouvelles opportunités.»

Source: AFP