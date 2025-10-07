Lula et Trump se sont parlé et doivent se voir bientôt

Le Premier ministre canadien au-devant d'un nouveau face-à-face à hauts risques avec Trump

Le Premier ministre canadien Mark Carney se rend de nouveau à Washington mardi pour rencontrer Donald Trump et tenter d'assouplir certains des droits de douane imposés à son pays, où l'on attend désormais de lui des résultats.

Ce sera sa seconde visite à la Maison Blanche depuis son élection en avril alors que la guerre commerciale menée par l'administration Trump a profondément perturbé les relations bilatérales et fragilisé l'économie canadienne. Selon Ottawa, il s'agit d'une «visite de travail» pour évoquer «les priorités communes dans le cadre d'une nouvelle relation économique et sécuritaire» entre les deux pays.

«Le commerce sera l'un des sujets de discussion (mardi), ainsi que d'autres dossiers importants pour le Canada et les Etats-Unis», a confirmé lundi Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche. Donald Trump «se réjouit à l'idée d'avoir cette discussion».

Contrairement à d'autres grands alliés des Etats-Unis, dont l'Union européenne, le Canada n'a pas encore conclu d'accord commercial global avec son voisin et principal partenaire économique.

