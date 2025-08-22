DE
FR

Discours très attendu
Le président de la Fed laisse la porte ouverte à des baisses de taux

Jerome Powell a évoqué la possibilité de baisser les taux d'intérêt pour soutenir l'emploi. Il met en garde contre une potentielle dégradation rapide du marché du travail, tout en soulignant les défis liés à l'inflation.
Publié: il y a 4 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Le discours de Jerome Powell était très attendu.
Photo: IMAGO/UPI Photo
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis approchent du moment où la Fed devra baisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'emploi, a estimé vendredi le président de la banque centrale Jerome Powell dans un discours très attendu.

Une dégradation «rapide» du marché du travail américain n'est pas à exclure et pourrait «justifier» une détente de la politique monétaire, et donc des taux d'intérêt, prévient le patron de l'institution depuis les rencontres de Jackson Hole, dans le Wyoming (ouest). 

Il ajoute que la Fed se trouve dans une «situation délicate» car les nouveaux droits de douane mis en place par l'exécutif américain commencent dans le même temps à se répercuter sur les prix payés par les consommateurs au risque de raviver l'inflation.

