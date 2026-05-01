La Fed n’exclut pas plusieurs hausses de taux

La Fed américaine pourrait envisager de nouvelles hausses de taux d'intérêt pour contrer l'inflation, selon Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, malgré le risque pour le marché du travail.

AFP Agence France-Presse

Un responsable de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) a estimé vendredi qu'il ne fallait pas exclure de devoir engager «potentiellement une série» de hausses des taux d'intérêt face à l'inflation. A l'avenir, «une hausse des taux directeurs, potentiellement une série d'entre elles, pourrait se justifier, même au risque d'affaiblir davantage le marché du travail», écrit le président de la Fed régionale de Minneapolis Neel Kashkari, dans un communiqué quelques jours après avoir voté contre une décision de la Fed.

Il explique qu'il s'agit de défendre la crédibilité de l'institution en matière de lutte contre l'inflation, qui repart avec la guerre au Moyen-Orient.