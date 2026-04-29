La Fed maintient ses taux directeurs pour la troisième fois consécutive, citant une inflation élevée liée à la hausse des prix de l'énergie, ce mercredi 29 avril.

AFP Agence France-Presse

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) n'a pas touché à ses taux directeurs pour la troisième fois d'affilée mercredi, comme attendu, l'institution évoquant l'inflation «élevée» découlant «en partie de l'augmentation récente des prix mondiaux de l'énergie». «Les événements au Moyen-Orient contribuent à un haut degré d'incertitudes concernant les prévisions économiques», souligne la Réserve fédérale dans son communiqué.

Fait très inhabituel, trois responsables ont voté contre la décision de la Réserve fédérale, non pas parce qu'ils sont opposés au statu quo sur les taux, mais parce qu'ils trouvent que l'institution devrait se montrer moins disposée à les baisser à l'avenir. Au total, quatre responsables monétaires ont manifesté leur désapprobation: l'un (le gouverneur Stephen Miran) parce qu'il voulait une détente immédiate, les trois autres (des présidents de Fed régionales) parce qu'ils désapprouvaient la formulation du communiqué final.

C'est la première fois depuis 1992 que la Fed connaît quatre dissensions, a précisé un porte-parole à la presse.