Revenus et rentabilité en repli pour Swisscom en 2024

Le géant bleu a enregistré une baisse de son bénéfice net de 9,9% à 1,54 milliard de francs en 2023. Malgré cela, Swisscom maintient son dividende à 22 francs par action et prévoit une forte croissance des revenus en 2024 grâce à l'intégration de Vodafone Italia.

Swisscom a vu sa rentabilité se tasser l'an dernier, reflet notamment de premières charges d'intégration de Vodafone Italia. Le géant bleu a aussi subi une érosion de ses revenus en Suisse. Sur l'année sous revue, le chiffre d'affaires a imperceptiblement fléchi de 0,3% à 11,07 milliards de francs, indique jeudi l'opérateur établi à Berne et aux mains de la Confédération. A taux de change constant, les revenus ont cependant crû de 0,2%. Dans ses métiers clefs en Suisse, l'opérateur, désormais numéro deux en Italie après la finalisation fin 2024 du rachat de Vodafone Italia, a vu ses recettes diminuer de 1,7% à 8,0 milliards. En Italie, elles ont en revanche poursuivi leur croissance, s'étoffant de 6,7% à 2,81 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui chuté de 11,5% à 1,95 milliard de francs. Quant à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), il s'est inscrit à 4,35 milliards, se contractant de 5,8% en l'espace d'un an, conséquence de premières charges d'intégration de Vodafone Italia à hauteur de 227 millions de francs. Le numéro un helvétique des télécoms a vu son bénéfice net se contracter de 9,9% sur un an à 1,54 milliard de francs. Comme prévu, l'ex-monopoleur propose de verser à ses actionnaires au titre de l'exercice sous revue un dividende inchangé de 22 francs par action.

La performance s'est révélée plus ou moins conforme aux attentes des analystes, le bénéfice net dépassant toutefois les prévisions. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 11,02 milliards de francs, un Ebit de 1,99 milliard, un Ebitda de 4,39 milliards et un résultat net de 1,51 milliard.

Evoquant l'année en cours, Swisscom anticipe un bond de ses revenus à un montant entre 15 et 15,2 milliards de francs à la faveur essentiellement de l'intégration de Vodafone Italia. L'Ebitda hors charges de leasing devrait atteindre environ 5 milliards. Dès 2026, l'ex-monopoleur promet à ses actionnaires de faire grimper le dividende à 26 francs par action.

En parallèle à sa performance 2024, Swisscom annonce élargir son conseil d'administration à la faveur de son expansion en Italie. Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 26 mars prochain, l'organe de surveillance proposera d'élire Laura Cioli en tant que nouvelle administratrice.