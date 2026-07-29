UBS porté par sa banque d'investissement au 2e trimestre

UBS a annoncé mercredi un bénéfice net de 2,8 milliards USD au deuxième trimestre, en hausse de 17%. Sa banque d'investissement a profité de la volatilité des marchés pour enregistrer des résultats records.

AFP Agence France-Presse

Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le deuxième trimestre, en hausse de 17%, à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros), porté par sa banque d'investissement. Son produit d'exploitation, équivalent du chiffre d'affaires, a grimpé de 13% par rapport à la même période un an plus tôt, atteignant 13,7 milliards de dollars, a indiqué la banque dans un communiqué. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 2,38 milliards de dollars de bénéfice net et 13,2 milliards de chiffre d'affaires.

Les revenus de la banque d'investissement d'UBS ont bondi de 26% dans un contexte de forte volatilité des marchés, la banque évoquant «un deuxième trimestre sans pareil» pour ses activités de marchés globaux, sur fond de résultat record sur le segment des actions, services et financements. Sa division de gestion de fortune a de son côté enregistré une hausse de 13% de ses revenus, soutenue par les commissions générées par les transactions de ses clients.

Période de forte volatilité

Les grandes banques d'affaires américaines, comme Goldman Sachs et Morgan Stanley, ont, elles aussi, publié des résultats en nette hausse pour le deuxième trimestre, dopés notamment la forte activité sur les marchés d'actions, très volatils depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

«En ce début de troisième trimestre, les conditions de marché restent globalement porteuses», a indiqué UBS dans son communiqué. «En parallèle, les récents événements géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie ont suscité une grande incertitude», ce qui pourrait «conduire à des changements au niveau des conditions macroéconomiques, à des périodes de forte volatilité et à une prudence accrue des investisseurs», a ajouté la banque suisse.