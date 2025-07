Pour contrer les droits de douane de Trump, le Mexique offre d'augmenter ses importations américaines. La présidente Sheinbaum cherche à équilibrer le commerce sans inflation, dans le cadre de discussions plus larges sur la sécurité et la migration.

Donald Trump pourrait bien arriver à ses fins avec le Mexique. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Le Mexique a proposé aux Etats-Unis d'augmenter ses importations depuis ce pays pour éviter les droits de douane de 30% annoncés par le président Donald Trump, a déclaré ce vendredi la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Donald Trump a annoncé que les taxes sur de nombreux produits mexicains entreront en vigueur vendredi 1er août, afin notamment de pousser son voisin à redoubler d'efforts contre le trafic de drogues vers les Etats-Unis, en particulier de fentanyl.

Le président républicain a déjà imposé des droits de douane sur les exportations automobiles et sidérurgiques du Mexique, mais a exclu les articles inclus dans l'accord de libre-échange nord-américain, dont fait également partie le Canada. Claudia Sheinbaum a expliqué que la proposition consistait à augmenter «l'achat de produits des Etats-Unis sans que cela ne génère d'inflation» au Mexique.

Tout pour éviter les tarifs

Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la négociation avec Washington d'un accord qui abordera d'autres questions, comme la sécurité et la migration, a-t-elle ajouté. «C'est une manière de réduire le déficit commercial» des Etats-Unis avec le Mexique qui inquiète Trump, a ajouté la dirigeante de gauche, sans préciser quels produits seront concernés.

Jeudi, la présidente Sheinbaum avait assuré que son gouvernement faisait «tout son possible pour que n'entrent pas en vigueur» les droits de douane et que, «si nécessaire», elle cherchera à discuter avec son homologue américain la semaine prochaine. Le Mexique est l'un des pays les plus vulnérables aux droits de douane du président républicain, puisque 80% de ses exportations sont destinées aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, Sheinbaum cherche également à diversifier les marchés pour la production nationale. Fin août, devraient être annoncés, conjointement avec le Brésil, des investissements privés mutuels dans des biens allant «de l'éthanol aux avions». La présidente a également confirmé la signature en janvier 2026 de la mise à jour de l'accord commercial entre le Mexique et l'Union européenne.