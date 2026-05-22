Le nouveau patron de la Fed promet une institution réformée

Kevin Warsh a prêté serment comme président de la Réserve fédérale vendredi à la Maison Blanche, en présence de Donald Trump. Il promet une institution tournée vers des réformes et prône intégrité et performance.

AFP Agence France-Presse

Le nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, a prêté serment vendredi à la Maison Blanche, une première depuis près de 40 ans, défendant en présence de Donald Trump une institution qu'il souhaite «tournée vers des réformes».

«Afin de remplir cette mission, je compte diriger une Réserve fédérale tournée vers des réformes, apprenant de ses succès et de ses erreurs du passé et respectant des critères clairs d'intégrité et de performance», a déclaré Kevin Warsh lors de son discours.

Il a appelé les gouverneurs de la Fed à poursuivre leurs objectifs «avec sagesse, clarté, indépendance et détermination», ajoutant que «l'inflation peut être plus faible, la croissance plus forte, le salaire réel plus élevé et les Etats-Unis plus prospères».



