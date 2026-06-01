A seulement 28 ans, Etienne Biedermann prend la tête du prestigieux hôtel LeCrans en Valais. Entre retour aux sources et ambition internationale, il incarne une nouvelle génération qui redessine l’hôtellerie de luxe suisse.

Sophie Marenne, PME Magazine

Chaque mois, PME Magazine dresse le portrait d'un(e) jeune entrepreneur(e) à découvrir. Ce mois-ci c'est au tour d'Etienne Bidermann, directeur général de l'hôtel LeCrans, de se livrer à la première personne.

«Je suis fier d’être le plus jeune directeur général du réseau Swiss Deluxe Hotels, qui rassemble une quarantaine d’établissements parmi les plus prestigieux du pays. Diriger un cinq-étoiles supérieur à mon âge n’est effectivement pas courant, d’autant plus que je ne suis pas issu d’une famille hôtelière. Finalement, c’est un retour aux sources: j’ai grandi à trente minutes d’ici, dans le village de Grimisuat.

Après une maturité scientifique, mon cœur balançait entre l’EPFL et l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). J’étais le seul de ma volée à avoir cette hésitation! C’est l’attention aux détails et la personnalisation du processus de recrutement de l’EHL qui m’ont convaincu.

J’ai eu l’opportunité d’intégrer Finca Cortesin, un complexe hôtelier et golf cinq-étoiles du sud de l’Espagne, lors de mon premier stage. J’y suis arrivé sans la moindre chemise, ma valise ayant été égarée par la compagnie aérienne. J’ai passé mon dimanche à courir la ville pour en trouver une avant mon service du lendemain (rires)! De la réception au service d’étage, j’ai appris les rouages des métiers les plus importants d’un hôtel. Ensuite, je me suis envolé pour Vienne, pour un deuxième stage dans un bureau de conseil. Après l’obtention de mon diplôme, c’est à Paris que je me suis spécialisé dans l’immobilier hôtelier.

Bio express 1997 Naissance en Valais. 2011 A l’âge de 14 ans, il dîne à la table étoilée LeMontBlanc de l’hôtel LeCrans, dans le cadre de la Semaine du Goût. 2022 Il obtient son diplôme de l’EHL. 2026 Il est nommé directeur général de l’hôtel LeCrans, qu’il avait rejoint trois ans auparavant. 1997 Naissance en Valais. 2011 A l’âge de 14 ans, il dîne à la table étoilée LeMontBlanc de l’hôtel LeCrans, dans le cadre de la Semaine du Goût. 2022 Il obtient son diplôme de l’EHL. 2026 Il est nommé directeur général de l’hôtel LeCrans, qu’il avait rejoint trois ans auparavant. Plus

C’est alors que j’ai été happé par un projet de ma région natale: l’agrandissement de l’hôtel LeCrans, que j’admirais jeune. En effet, après être tombé amoureux de ce lieu panoramique, M. Abdulla Al Gurg (ndlr: un homme d’affaires émirati) en a repris la gouvernance et m’a intégré à ce projet ambitieux. Me retrouver à quelques kilomètres de ma terre d’enfance était un magnifique hasard.

Sur le terrain et aux côtés des équipes opérationnelles, j’œuvre à concrétiser la vision du propriétaire: faire de notre hôtel un havre de paix alpin. Je partage cette vision avec une cinquantaine de collaborateurs, qui, pour certains, sont là depuis plus de quinze ans.

Avec seulement 16 chambres, dont huit suites, nous sommes un hôtel dit «boutique», ce qui nous permet d’offrir une véritable personnalisation de l’expérience client. Nos hôtes viennent pour moitié de Suisse, pour le reste de pays frontaliers, du Moyen-Orient, d’Asie, mais aussi de plus en plus des Etats-Unis, notamment depuis la reprise des remontées mécaniques par Vail Resorts en 2024. Et notre restaurant étoilé est un réel centre d’attractivité pour la population locale.

Après une rénovation ce printemps, LeCrans rouvre ses portes le 5 juin. Cette transformation est la première étape d’un agrandissement exceptionnel qui fera de notre établissement un complexe dédié au bien-être, plus spécifiquement à la longévité. Ce projet de haut standing prévoit non seulement de tripler le nombre de chambres, pour atteindre une cinquantaine, mais surtout d’établir un centre de bien-être de renom, dans le respect de l’architecture et des traditions valaisannes. C’est un beau défi de bâtir l’hôtellerie de demain, ici en Valais.»