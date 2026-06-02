Un moment incontournable pour tous les fans de football : nous tirons au sort un voyage pour assister au match de l'équipe nationale suisse contre la Bosnie-Herzégovine, le 18 juin à Los Angeles. Vivez une expérience unique dans le cadre de la Coupe du monde.

Un été footballistique inoubliable nous attend ! Lors de la Coupe du monde qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis du 11 juin au 19 juillet, un nombre record d'équipes s'affronteront pour décrocher le titre mondial. La Nati suisse, favorite du groupe B, affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada. Grâce à une campagne de qualification convaincante et sans défaite, la Suisse s’est qualifiée pour la sixième fois consécutive pour une Coupe du monde.

Partenaire officiel pour les smartphones de la Coupe du Monde de la FIFA™ Motorola est le partenaire officiel pour les smartphones de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et souligne ainsi son attachement au sport, qui reflète ses valeurs fondamentales : passion, innovation et énergie. En tant que fournisseur officiel, Motorola met à disposition des smartphones destinés à soutenir le bon déroulement du tournoi. Dans ce cadre, le fabricant a également présenté le motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition, un modèle en édition très limitée. Ces appareils sont disponibles uniquement dans les pays hôtes, le Canada et les États-Unis. Tu pourras d'ailleurs bientôt en gagner un exemplaire grâce à notre jeu de pronostics de la Coupe du monde. Motorola est le partenaire officiel pour les smartphones de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et souligne ainsi son attachement au sport, qui reflète ses valeurs fondamentales : passion, innovation et énergie. En tant que fournisseur officiel, Motorola met à disposition des smartphones destinés à soutenir le bon déroulement du tournoi. Dans ce cadre, le fabricant a également présenté le motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition, un modèle en édition très limitée. Ces appareils sont disponibles uniquement dans les pays hôtes, le Canada et les États-Unis. Tu pourras d'ailleurs bientôt en gagner un exemplaire grâce à notre jeu de pronostics de la Coupe du monde.

Le 18 juin, la Coupe du monde sera le théâtre d'un duel européen entre la Suisse et l'équipe de Bosnie-Herzégovine, qui s'est imposée face à l'Italie lors d'un match de barrage haletant et qui participe à une Coupe du monde pour la deuxième fois depuis 2014. Ce match au sommet se déroulera à Los Angeles. Le stade ultramoderne de cette métropole de plusieurs millions d’habitants peut accueillir 70 000 spectateurs et a été inauguré en 2020.

Grâce au Blick et à Motorola, vous pourrez soutenir la Nati suisse en direct sur place le 18 juin ! Gagnez un voyage pour deux personnes pour assister au match de Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine à Los Angeles, d'une valeur de 20 000 francs. Le prix comprend, outre deux billets de Catégorie 1 (pack Bronze), le vol aller-retour entre la Suisse et Los Angeles ainsi que deux nuits d'hôtel.

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La date limite de participation est fixée au 07 juin 2026. Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Les dates du voyage (du 17 au 19 juin 2026) sont fixes et ne peuvent pas être modifiées. Les participants doivent se renseigner eux-mêmes au préalable sur la validité de leur passeport, sur l'éventuelle obligation de visa et sur les conditions d'entrée dans le pays. La demande ESTA pour les États-Unis doit être effectuée de manière indépendante et être validée avant la réservation du vol. Les frais de transport vers et depuis l'aéroport, tant en Suisse qu'aux États-Unis, sont à la charge du participant. Les autres frais ne sont pas non plus inclus dans le prix. Le gagnant ou la gagnante sera ensuite désigné(e) et informé(e). En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.