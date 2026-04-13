Bruno Mars est en tournée mondiale avec son nouvel album «The Romantic». Grâce à Blick, vous avez la possibilité d’assister à l’un de ses concerts. Nous mettons en jeu un voyage pour le concert de Bruno Mars du 26 juin au stade olympique de Berlin.

Dix ans après son album «24K Magic», maintes fois primé, Bruno Mars est de retour avec un nouvel opus. Son quatrième album solo, «The Romantic», est sorti fin février. On y trouve notamment «I Just Might», qui pourrait bien devenir le tube de l’été, et le single romantique «Risk It All». Toutefois, malgré une pause de dix ans entre ses projets solos, Bruno Mars n’est pas resté inactif. «Die With A Smile» avec Lady Gaga a atteint un milliard de streams sur Spotify en un temps record et a remporté un Grammy, tandis que «APT», en duo avec la star de K-pop Rosé, est devenue la chanson la plus écoutée et la plus vendue de l’année 2025. En outre, ses tubes tels que «Grenade», «Uptown Funk», «When I Was Your Man» ou «Locked Out Of Heaven» ont fait de lui l’un des artistes les plus influents de l’industrie musicale.

Cet été, Bruno Mars part en tournée européenne avec son album «The Romantic» avec plusieurs dates prévues à Paris, Berlin, Amsterdam, Madrid, Londres et dans d’autres villes. Ses fans suisses ne pourront malheureusement pas assister à l’un de ses concerts à domicile. Pour découvrir Bruno Mars en live, il faudra donc planifier une escapade dans l’une des métropoles européennes, même si de nombreuses dates sont quasiment déjà complètes.

Blick offre à la ou au fan suisse numéro 1 de Bruno Mars une occasion unique de voir le chanteur en live: nous faisons gagner par tirage au sort un voyage exclusif pour deux personnes pour assister au concert de Bruno Mars qui aura lieu le 26 juin au stade olympique de Berlin. En plus des billets pour le concert presque à guichet fermé, le prix comprend le vol aller-retour entre la Suisse et Berlin ainsi qu’une nuitée à l’hôtel. Participez au jeu-concours et, avec un peu de chance, vivez en chair et en os le concert de cette superstar.

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La date limite de participation est fixée au 19 avril 2026. Les participants et participantes doivent être âgés d’au moins 18 ans. La date du voyage (du 26 au 27 juin 2026) est contraignante et ne peut être repoussée. Les personnes participantes sont tenues de s’informer d’elles-mêmes et à l’avance de la validité de leur passeport, de l’éventuelle obligation de visa et des conditions d’entrée sur le territoire. La personne gagnante sera ensuite tirée au sort et informée. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.