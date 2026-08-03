Gagnez vos places pour le nouveau spectacle du Cirque Knie

Blick vous offre la chance d’assister au spectacle du Cirque Knie! A l'occasion de leur tournée en Suisse romande, tentez de gagner 50×2 billets pour la représentation du 28 août à Genève et 20×2 billets pour celle du 24 septembre à Lausanne.

Équipé d’une scénographie grandiose et réunissant des artistes de renommée internationale, le Cirque Knie vous promet un spectacle inoubliable qui émerveillera petits et grands.

Laissez-vous emporter par des numéros acrobatiques époustouflants, des effets techniques spectaculaires et une mise en scène digne des plus grandes productions mondiales. Humour, frissons et poésie se mêlent pour vous offrir une expérience unique, où chaque instant est pensé pour vous en mettre plein les yeux.

Retrouvez également les prestigieuses présentations équestres de la famille Knie, véritable signature du spectacle, qui continuent de faire rêver le public année après année.

Que vous soyez passionné de cirque ou simplement à la recherche d’une sortie d’exception à partager en famille ou entre amis, le Cirque Knie vous invite à vivre le cirque dans une toute nouvelle dimension. Un moment magique qui ravira toutes les générations.

Remplissez le formulaire ci-dessous et tentez votre chance!



La date limite de participation est fixée au 9 août 2026. Le/La gagnant(e) sera ensuite désigné(e) et informé(e). En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.