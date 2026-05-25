Gagnez des billets pour le concert de Xzibit à Genève

Le son West Coast fait son grand retour avec la tournée de Xzibit. Le rappeur propose un set live condensé, composé de ses plus grands classiques et de nouveaux titres, lors de quatre concerts en Suisse. Gagnez des billets pour le concert à Genève.

La superstar du rap Xzibit ramène le son West Coast sur scène. Dans le cadre de sa tournée européenne, il ne se produira pas moins de quatre fois en Suisse. Le rappeur américain proposera à Berne, Zurich, Coire et Genève un set compact composé de classiques, de morceaux préférés des fans et de nouveaux titres. À cela s’ajoutent des beats bruts et une énergie live qui prend immédiatement possession de la salle. Xzibit fait partie des artistes marquants de la fin des années 90 et du début des années 2000. Son style est direct, sa voix puissante et immédiatement reconnaissable. Il s’est fait connaître à l’international grâce à des collaborations avec Dr. Dre, Snoop Dogg et Eminem. Avec des morceaux comme « X », « Paparazzi » ou « Multiply », il revisite les moments phares de sa carrière sur scène. Il est accompagné par le Furnace Band, qui apporte une puissance supplémentaire au son grâce à ses guitares et sa batterie.

Blick tire au sort 12 x 2 billets pour le concert de Xzibit le 10 juin au Village du Soir à Genève. Avec un peu de chance, venez découvrir la légende du rap lors de sa tournée «Kingmaker Tour» et appréciez le son West Coast en live sur scène.

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La date limite de participation est fixée au 31 mai 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et les dispositions relatives à la protection des données .